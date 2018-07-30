Стали известны подробности пожара в Сочи: восемь погибших

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Пожар в Сочи, в котором погибли восемь человек, а еще трое пострадали, произошел во временных строениях. Об этом, как пишет РИА Новости, говорится в сообщении администрации города.

"На улице Просвещения, 81 произошло возгорание навеса для общепита и соседней с ним временной металлической конструкции. На месте выяснилось, что сгорели временные строения, располагавшиеся на полосе отвода РЖД. Навес для общепита и металлические конструкции были обшиты легковоспламеняющимся материалами — сайдингом. Они выгорели полностью", — говорится в сообщении мэрии.

Уточняется, что в результате пожара погибли 8 человек. Трое, в том числе 16-летний подросток, с ожогами и травмами различной степени тяжести находятся в больнице, им оказывается вся необходимая помощь. Все погибшие и пострадавшие — наемные рабочие, предположительно из стран СНГ.

"На данный момент известно, что договор аренды на этот участок был заключен с компанией "РЖД", ее представитель сейчас находится на месте происшествия. Все обстоятельства и причины пожара выясняются", — добавляет пресс-служба муниципалитета.

Уточняется, что по предварительной версии причиной пожара мог стать мангал.