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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова

Юбилей легенды спорта: Ирина Винер-Усманова отмечает 70-летие

© Sputnik / Алексей Филиппов
В России
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Свой юбилей празднует 30 июля легендарная Ирина Винер-Усманова, с чьим именем ассоциируется вся российская художественная гимнастика и главные победы в этом виде спорта.

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Ирина Винер-Усманова отмечает в понедельник свое 70-летие.

Биография главы ВФХГ:

Ирина Александровна Винер-Усманова родилась 30 июля 1948 года в Самарканде (Узбекистан). Отец — Александр Винер, народный художник Узбекистана, член Академии художеств, мать — Зоя Винер, врач.

В детстве занималась в танцевальном коллективе Дворца пионеров в Ташкенте, куда вскоре после ее рождения переехала семья. С 11 лет стала заниматься художественной гимнастикой. Тренировалась у Лилии Петровой и неоднократной чемпионки Ленинграда Элеоноры Сумароковой. Трижды добивалась звания чемпионки Узбекистана. Среднюю школу окончила в 1965 году с золотой медалью. Образование получила в Узбекском институте физической культуры. 

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Трудовую деятельность Винер-Усманова начала в 1969 году в республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва города Ташкента. С 1972 по 1992 год работала в Ташкенте сначала тренером сборной команды города, а затем и сборной команды Узбекистана по художественной гимнастике.

Несколько лет Винер-Усманова работала тренером национальной сборной Великобритании. Результатом ее деятельности стало участие представительниц этой страны Деби Саутвик и Вивы Сиферт в Олимпиаде-1992.

После Игр в Барселоне Винер-Усманова переехала в Москву и начала работать в Московском городском физкультурно-спортивном объединении (МГФСО).

С 1992 года Винер-Усманова — главный тренер Центра олимпийской подготовки, а с 2001 года — главный тренер сборной России по художественной гимнастике.

Среди ее воспитанниц — олимпийская чемпионка и двукратная абсолютная чемпионка мира Алина Кабаева, олимпийская чемпионка Юлия Барсукова, шестикратная чемпионка мира Амина Зарипова, чемпионки мира Марина Николаева, Яна Батыршина, Наталия Липковская и Ольга Белова, многократные чемпионки СССР Венера Зарипова и Елена Холодова, победительница Кубка "Интервидения" Вера Шаталина и многие другие.

C 2008 года Винер-Усманова возглавляет Всероссийскую федерацию художественной гимнастики.

В 2012 году Винер-Усманова была доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина.

В 2015 году Винер-Усмановой была вручена медаль "Герой труда" за особые трудовые заслуги перед государством.

В 2015 году награждена серебряным орденом Международного олимпийского комитета (МОК), получив его из рук президента МОК Томаса Баха "в знак признания выдающихся заслуг в мировом спортивном движении и преданности олимпийским идеалам". 

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В 2017 году Винер-Усманова вошла в состав Общественной палаты РФ.

Является инициатором и автором проекта спортивно-образовательного кластера "Олимпийская деревня Новогорск", который включает в себя Центр гимнастики Винер-Усмановой.

Винер-Усманова — доктор педагогических наук, профессор, заслуженный тренер России и Узбекистана, заслуженный работник физической культуры РФ.

Награждена орденами Почета (2001), "За заслуги перед Отечеством" IV (2005) и III (2008) и II (2018) степеней, орденом Дружбы (2013), медалью Николая Озерова от министерства спорта Российской Федерации (2018). Также в 2017 году награждена знаком отличия "За благодеяние" за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Олимпийских игра-2016.

Всероссийская Академия бизнеса и предпринимательства и Международная ассоциация журналистов "АСМО-пресс" включили Винер-Усманову в альманах Золотой серии "Знаменитые женщины России". В 2003 году МОК отметил ее дипломом "Женщины и спорт" за выдающийся вклад в развитие спорта, активизацию занятий спортом женщин и девушек.

Винер — лауреат национальной премии общественного признания достижений женщин России "Олимпия" (2005), лауреат Общероссийской общественной премии "Национальное величие" (2006).

Замужем за известным бизнесменом Алишером Усмановым, с которым знакома еще с юношеских лет: они тренировались в одном спортзале в Ташкенте. Он занимался фехтованием, а она — художественной гимнастикой. Сын Антон Винер — бизнесмен.

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Теги:
юбилей, Ирина Винер-Усманова, Россия
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