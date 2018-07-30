Что Газманов подарил президенту Молдовы в День дружбы

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Народный артист России Олег Газманов опубликовал в соцсетях видеозапись с поздравлением, адресованным президенту Молдовы Игорю Додону.

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Певец и композитор поздравил главу молдавского государства с Днем дружбы и сообщил, что направляет ему кепку с надписью "День Победы. Бессмертный полк" и свой новый альбом "Жить — так жить!".

"Сегодня День дружбы. Принято говорить друзьям хорошие слова, дарить подарки", — отметил Газманов.

Международный день дружбы отмечается ежегодно 30 июля. Праздник был провозглашен ООН в 2011 году.

Напомним, что в 2018 году Газманов выступил в Кишиневе на концерте, посвященном Дню победы советского народа в Великой Отечественной войне.