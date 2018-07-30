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Игорь Додон

Додон в Ростовской области: газ из России, мигранты и памятник Кантемиру

© Photo: Facebook / Dodon Igor
В России
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В ходе визита в Ростовскую область президент Молдовы коснулся вопросов, связанных с поставками голубого топлива и с очередным шагом в деле амнистии мигрантов из нашей страны, работавших в России.

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон посетил в понедельник Ростовскую область, приняв участие в ряде встреч и мероприятий.

Газ отовсюду

В ходе визита Додон заявил местным журналистам, что Молдова заинтересована в альтернативных маршрутах поставок российского газа.

По словам главы государства, для этого, в частности, ведется строительство газопровода Яссы-Кишинев.

"Конечно, для Молдовы очень важно получать бесперебойно энергоносители. Я помню 2009 год, его начало, когда я был вице-премьером Молдовы, когда был заблокирован транзит газа через Украину", — подчеркнул Додон.

Молдавский лидер обратил внимание, что тогда республика столкнулась с крайне серьезной проблемой — приходилось "каждый день считать, чтобы газа хватало для населенных пунктов" >>>

Газ
CC0 / Pixabay / Magnascan
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"Если появится дополнительная возможность получать российский газ через другие альтернативные маршруты, конечно, для нас это интересно. Мы сейчас инвестируем и строим газопровод Яссы-Кишинев. Это как раз даст возможность, чтобы у нас было меньше рисков, исходя из той ситуации, которая происходит с транзитными странами", — заявил Додон.

Согласно существующему проекту, газовая ветка Унгены-Кишинев должна подключить молдавскую столицу к построенному ранее (при поддержке ЕС и Румынии) газопроводу Яссы-Унгены. На строительство этой ветки понадобится более 100 миллионов евро, его протяженность составит 120 километров.

Продление газопровода от Унген до Кишинева предусмотрено меморандумом правительств Молдовы и Румынии, который был подписан в мае 2015 года. Однако строительство ветки еще не началось.

Пошаговая амнистия

Говоря о проблемах граждан Молдовы, живущих и работающих в России, Додон выразил надежду на то, что соглашение с РФ о второй волне миграционной амнистии подготовят к его официальному визиту в Москву, который состоится во второй половине октябрe >>>

"Мы об этом (об объявлении второй волны миграционной амнистии) говорили с Владимиром Владимировичем Путиным. Я очень надеюсь, что решение будет принято, потому что есть несколько сотен тысяч молдаван, которые в последние годы не приезжали домой из-за боязни получить запрет на возвращение в Россию, — ответил Додон на вопрос о том, будет ли объявлена вторая волна миграционной амнистии.

Глава государства уточнил, что сейчас обсуждается вопрос амнистии по 27-й статье (предусматривает запрет на въезд, если иностранный гражданин ранее был выдворен за пределы РФ в административном порядке — ред.).

"Я надеюсь, что в ближайшие месяцы мы можем что-то объявить по этому поводу", — добавил Додон.

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© Photo: Официальный сайт партии "Единая Россия"
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Весной 2017 года президенты Молдовы и России договорились об амнистии для молдавских мигрантов, нарушивших законодательство России. Она начала действовать с 1 марта 2017 и должна была длиться 20 дней, однако позже срок действия амнистии продлили до 12 мая прошлого года. Речь идет о 26-й статье российского Федерального закона "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ". Тогда же Додон попросил об амнистии молдаван и по статье 27 того же закона, но такое решение Москва в тот момент не приняла. Президент РМ отметил, что на ближайшей встрече с лидером России он снова вернется к обсуждению этого вопроса.

… И о культуре

Глава молдавского государства принял участие в открытии памятника дружбы Петра I и Дмитрия Кантемира в российском Волгодонске. Это первый монумент, посвященный историческому союзу российского императора и молдавского господаря.

Памятник символизирует многовековую дружбу российского и молдавского народов, сообщил в Facebook президент Молдовы >>>

В Москве открыли памятник молдавскому господарю Дмитрию Кантемиру
© Facebook /
В Москве открыли памятник молдавскому господарю Дмитрию Кантемиру

"В июле 2016 года, еще в качестве председателя Партии социалистов, я заложил первый камень в основание будущего монумента. Город Волгодонск неслучайно был выбран местом открытия памятника — это своеобразная "столица" виноградарства на юге России, — написал Игорь Додон. — Известно, что первые виноградники появились в этих краях еще в первом тысячелетии до нашей эры. А столетия спустя Петр Первый издал указ, предписав местному казачеству заниматься выращиванием винограда, поскольку в этом крае наиболее подходящий для этого климат. На ростовской земле появились сорта винограда из многих стран, в том числе и из Молдовы, а дружба русского царя и молдавского господаря ускорила развитие виноделия на юге России — вот так и переплелись судьбы наших народов".

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Торжественное открытие памятника было организовано Союзом дружбы России и Молдовы, инициатива возведения монумента принадлежит депутату Госдумы РФ VI созыва Олегу Пахолкову. В церемонии приняли участие представители правительства Ростовской области, администрации города Волгодонска, посольства Молдовы в России.

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Теги:
амнистия, газопровод Яссы-Унгены, мигранты, памятник, газ, Игорь Додон, Ростовская область, Молдова, Россия, Общество
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