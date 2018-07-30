Додон в Ростовской области: газ из России, мигранты и памятник Кантемиру

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон посетил в понедельник Ростовскую область, приняв участие в ряде встреч и мероприятий.
Газ отовсюду
В ходе визита Додон заявил местным журналистам, что Молдова заинтересована в альтернативных маршрутах поставок российского газа.
По словам главы государства, для этого, в частности, ведется строительство газопровода Яссы-Кишинев.
"Конечно, для Молдовы очень важно получать бесперебойно энергоносители. Я помню 2009 год, его начало, когда я был вице-премьером Молдовы, когда был заблокирован транзит газа через Украину", — подчеркнул Додон.
Молдавский лидер обратил внимание, что тогда республика столкнулась с крайне серьезной проблемой — приходилось "каждый день считать, чтобы газа хватало для населенных пунктов" >>>
"Если появится дополнительная возможность получать российский газ через другие альтернативные маршруты, конечно, для нас это интересно. Мы сейчас инвестируем и строим газопровод Яссы-Кишинев. Это как раз даст возможность, чтобы у нас было меньше рисков, исходя из той ситуации, которая происходит с транзитными странами", — заявил Додон.
Согласно существующему проекту, газовая ветка Унгены-Кишинев должна подключить молдавскую столицу к построенному ранее (при поддержке ЕС и Румынии) газопроводу Яссы-Унгены. На строительство этой ветки понадобится более 100 миллионов евро, его протяженность составит 120 километров.
Продление газопровода от Унген до Кишинева предусмотрено меморандумом правительств Молдовы и Румынии, который был подписан в мае 2015 года. Однако строительство ветки еще не началось.
Пошаговая амнистия
Говоря о проблемах граждан Молдовы, живущих и работающих в России, Додон выразил надежду на то, что соглашение с РФ о второй волне миграционной амнистии подготовят к его официальному визиту в Москву, который состоится во второй половине октябрe >>>
"Мы об этом (об объявлении второй волны миграционной амнистии) говорили с Владимиром Владимировичем Путиным. Я очень надеюсь, что решение будет принято, потому что есть несколько сотен тысяч молдаван, которые в последние годы не приезжали домой из-за боязни получить запрет на возвращение в Россию, — ответил Додон на вопрос о том, будет ли объявлена вторая волна миграционной амнистии.
Глава государства уточнил, что сейчас обсуждается вопрос амнистии по 27-й статье (предусматривает запрет на въезд, если иностранный гражданин ранее был выдворен за пределы РФ в административном порядке — ред.).
"Я надеюсь, что в ближайшие месяцы мы можем что-то объявить по этому поводу", — добавил Додон.
Весной 2017 года президенты Молдовы и России договорились об амнистии для молдавских мигрантов, нарушивших законодательство России. Она начала действовать с 1 марта 2017 и должна была длиться 20 дней, однако позже срок действия амнистии продлили до 12 мая прошлого года. Речь идет о 26-й статье российского Федерального закона "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ". Тогда же Додон попросил об амнистии молдаван и по статье 27 того же закона, но такое решение Москва в тот момент не приняла. Президент РМ отметил, что на ближайшей встрече с лидером России он снова вернется к обсуждению этого вопроса.
… И о культуре
Глава молдавского государства принял участие в открытии памятника дружбы Петра I и Дмитрия Кантемира в российском Волгодонске. Это первый монумент, посвященный историческому союзу российского императора и молдавского господаря.
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"В июле 2016 года, еще в качестве председателя Партии социалистов, я заложил первый камень в основание будущего монумента. Город Волгодонск неслучайно был выбран местом открытия памятника — это своеобразная "столица" виноградарства на юге России, — написал Игорь Додон. — Известно, что первые виноградники появились в этих краях еще в первом тысячелетии до нашей эры. А столетия спустя Петр Первый издал указ, предписав местному казачеству заниматься выращиванием винограда, поскольку в этом крае наиболее подходящий для этого климат. На ростовской земле появились сорта винограда из многих стран, в том числе и из Молдовы, а дружба русского царя и молдавского господаря ускорила развитие виноделия на юге России — вот так и переплелись судьбы наших народов".
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Торжественное открытие памятника было организовано Союзом дружбы России и Молдовы, инициатива возведения монумента принадлежит депутату Госдумы РФ VI созыва Олегу Пахолкову. В церемонии приняли участие представители правительства Ростовской области, администрации города Волгодонска, посольства Молдовы в России.