Додон в Ростовской области: газ из России, мигранты и памятник Кантемиру

В ходе визита в Ростовскую область президент Молдовы коснулся вопросов, связанных с поставками голубого топлива и с очередным шагом в деле амнистии мигрантов из нашей страны, работавших в России.

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон посетил в понедельник Ростовскую область, приняв участие в ряде встреч и мероприятий.

Газ отовсюду

В ходе визита Додон заявил местным журналистам, что Молдова заинтересована в альтернативных маршрутах поставок российского газа.

По словам главы государства, для этого, в частности, ведется строительство газопровода Яссы-Кишинев.

"Конечно, для Молдовы очень важно получать бесперебойно энергоносители. Я помню 2009 год, его начало, когда я был вице-премьером Молдовы, когда был заблокирован транзит газа через Украину", — подчеркнул Додон.

Молдавский лидер обратил внимание, что тогда республика столкнулась с крайне серьезной проблемой — приходилось "каждый день считать, чтобы газа хватало для населенных пунктов" >>> CC0 / Pixabay / Magnascan Додон заявил, когда Молдова может рассчитывать на снижение цены на газ

"Если появится дополнительная возможность получать российский газ через другие альтернативные маршруты, конечно, для нас это интересно. Мы сейчас инвестируем и строим газопровод Яссы-Кишинев. Это как раз даст возможность, чтобы у нас было меньше рисков, исходя из той ситуации, которая происходит с транзитными странами", — заявил Додон.

Согласно существующему проекту, газовая ветка Унгены-Кишинев должна подключить молдавскую столицу к построенному ранее (при поддержке ЕС и Румынии) газопроводу Яссы-Унгены. На строительство этой ветки понадобится более 100 миллионов евро, его протяженность составит 120 километров.

Продление газопровода от Унген до Кишинева предусмотрено меморандумом правительств Молдовы и Румынии, который был подписан в мае 2015 года. Однако строительство ветки еще не началось.

Пошаговая амнистия

Говоря о проблемах граждан Молдовы, живущих и работающих в России, Додон выразил надежду на то, что соглашение с РФ о второй волне миграционной амнистии подготовят к его официальному визиту в Москву, который состоится во второй половине октябрe >>>

"Мы об этом (об объявлении второй волны миграционной амнистии) говорили с Владимиром Владимировичем Путиным. Я очень надеюсь, что решение будет принято, потому что есть несколько сотен тысяч молдаван, которые в последние годы не приезжали домой из-за боязни получить запрет на возвращение в Россию, — ответил Додон на вопрос о том, будет ли объявлена вторая волна миграционной амнистии.

Глава государства уточнил, что сейчас обсуждается вопрос амнистии по 27-й статье (предусматривает запрет на въезд, если иностранный гражданин ранее был выдворен за пределы РФ в административном порядке — ред.).

"Я надеюсь, что в ближайшие месяцы мы можем что-то объявить по этому поводу", — добавил Додон.

Весной 2017 года президенты Молдовы и России договорились об амнистии для молдавских мигрантов, нарушивших законодательство России. Она начала действовать с 1 марта 2017 и должна была длиться 20 дней, однако позже срок действия амнистии продлили до 12 мая прошлого года. Речь идет о 26-й статье российского Федерального закона "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ". Тогда же Додон попросил об амнистии молдаван и по статье 27 того же закона, но такое решение Москва в тот момент не приняла. Президент РМ отметил, что на ближайшей встрече с лидером России он снова вернется к обсуждению этого вопроса.

… И о культуре

Глава молдавского государства принял участие в открытии памятника дружбы Петра I и Дмитрия Кантемира в российском Волгодонске. Это первый монумент, посвященный историческому союзу российского императора и молдавского господаря.

Памятник символизирует многовековую дружбу российского и молдавского народов, сообщил в Facebook президент Молдовы >>> © Facebook / В Москве открыли памятник молдавскому господарю Дмитрию Кантемиру

"В июле 2016 года, еще в качестве председателя Партии социалистов, я заложил первый камень в основание будущего монумента. Город Волгодонск неслучайно был выбран местом открытия памятника — это своеобразная "столица" виноградарства на юге России, — написал Игорь Додон. — Известно, что первые виноградники появились в этих краях еще в первом тысячелетии до нашей эры. А столетия спустя Петр Первый издал указ, предписав местному казачеству заниматься выращиванием винограда, поскольку в этом крае наиболее подходящий для этого климат. На ростовской земле появились сорта винограда из многих стран, в том числе и из Молдовы, а дружба русского царя и молдавского господаря ускорила развитие виноделия на юге России — вот так и переплелись судьбы наших народов".

Додон: когда ждать официального визита президента Молдовы в Бухарест и Киев >>>

Торжественное открытие памятника было организовано Союзом дружбы России и Молдовы, инициатива возведения монумента принадлежит депутату Госдумы РФ VI созыва Олегу Пахолкову. В церемонии приняли участие представители правительства Ростовской области, администрации города Волгодонска, посольства Молдовы в России.