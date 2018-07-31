В России представят концепцию метановой ракеты

КИШИНЕВ, 31 июл — Sputnik. Концепция российской метановой ракеты-носителя среднего класса будет представлена в Роскосмос до конца нынешнего года. Об этом заявил во вторник директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов.
По его словам, концепция разработана НПО "Энергомаш" и Ракетно-космическим центром "Прогресс".
"Совместно с РКЦ "Прогресс" мы к концу года должны представить в Роскосмос концепцию такого космического ракетного комплекса и его рыночные перспективы", — рассказал Арбузов в интервью РИА Новости.
По его словам, если Роскосмос одобрит концепцию, такой новый носитель может быть создан за 5-6 лет. При этом его разработка будет вестись параллельно с разработкой метанового двигателя.
Ранее РКЦ "Прогресс" предлагал Роскосмосу разработать ракету-носитель "Союз-5.1", работающую на сжиженном природном газе (метане). В дальнейшем, после закрепления названия "Союз-5" за ракетой, разрабатываемой на замену "Зениту", за метановой ракетой закрепилось название "Союз-7".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.