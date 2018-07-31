Дрессировщик Запашный рассказал подробности о госпитализации брата - видео

Ранее СМИ сообщили, что Аскольд Запашный экстренно госпитализирован в одну из московских больниц с приступом панкреатита.

КИШИНЕВ, 31 июл — Sputnik. Дрессировщику Аскольду Запашному стало плохо в машине, ему вызвали скорую, сообщил журналистам брат циркового артиста Эдгард.

Он пояснил, что Аскольда госпитализировали, но "ничего страшного не обнаружили".

"Мы ехали на работу из разных мест. Аскольду в машине стало плохо. Мы вызвали ему "скорую", с ним находятся жена и мама. Сейчас врачи обещали, что его скоро отпустят, ничего страшного они не обнаружили. СМИ нагнетают больше, чем мы к этому готовы. Он вчера катался на водных лыжах, возможно, наглотался грязной московской воды с кишечной палочкой", — сказал Запашный.

Он отметил, что отмены спектаклей не планируется.

Недавно в Цирке на проспекте Вернадского в Москве, где давали представления братья-дрессировщики, Аскольд выстрелил в своего тигра. Это видео попало в Интернет.