Квартиру Левы Би-2 в Москве ограбили

Источник сообщил, что забрал с собой неизвестный, проникший в квартиру солиста российской рок-группы "Би-2".

КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik. Неизвестный, проникший в квартиру вокалиста группы "Би-2" Егора Бортника (Левы Би-2), сумел вынести бижутерию. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

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Ранее сообщалось, что в полицию поступило сообщение о проникновении неизвестного в квартиру музыканта в центре Москвы. В столичном управлении МВД агентству не стали раскрывать личность владельца квартиры, уточнив, что около 7 утра 31 июля в полицию поступил сигнал о проникновении в квартиру на улице 1905 года.

"Была похищена бижутерия на сумму 70 тысяч рублей", — пояснил источник.

После случившегося открыли уголовное дело по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище". Просмотрены записи с камеры подъездного видеонаблюдения, установлены приметы подозреваемых. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По словам источника, квартира принадлежит супруге музыканта, а заявление в полицию поступило от представителя группы "Би-2".