17:59 01 Августа 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.43
  • USD16.57
  • RUB0.27
  • RON4.20
  • UAH0.62
Поиск
Житель Культурно-просветительского центра Булгаковский дом.

"Похищение века" произошло в Москве - требуется помощь

© Sputnik / Руслан Кривобок
В России
Получить короткую ссылку
151920

Дерзкое похищение сотрудника музея "Булгаковский дом" произошло в среду, 1 августа, сообщили в соцсетях работники заведения. Они надеются, что жертв удастся избежать.

КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik. Никакой мистики — только человеческий фактор: штатный сотрудник музея-театра "Булгаковский дом" кот Бегемот похищен неизвестной женщиной. Об этом сообщается на странице музея в "ВКонтакте".

Инцидент произошел утром 1 августа в Москве. Женщина похитила кота из здания музея-театра.

Сотрудники заведения описали особые приметы животного: черный пушистый кот, помесь сибирской и персидской пород, ошейник с "адресником" в виде косточки, вес около шести килограммов, а также "суровый характер".

Любую информацию о местонахождении Бегемота попросили сообщать в музей.

Похищен сотрудник Булгаковского Дома!
© Photo: Captură ecran: VK / Подписаться Булгаков Дом - музей, театр, экскурсии
Похищен сотрудник "Булгаковского Дома"!

"Если вы видели его на руках у похитительницы или свободно гуляющим вне двора дома 10 на улице Большая Садовая — сообщите в "Булгаковский дом", — сообщили журналистам в пресс-службе музея.

Кот живет в "Булгаковском доме" уже 13 лет.  "Он находится под наблюдением собственного врача и стилиста, а также получает специальное питание", — пояснили сотрудники.

Музей-театр "Булгаковский дом" открылся в 2004 году. В его здании с 1921 по 1924 год жил писатель Михаил Булгаков. Кроме того, в этом доме разыгрываются главные сцены романа "Мастер и Маргарита", Кот Бегемот — мистический персонаж этого произведения. 

Теги:
Булгаков, литература, похищение, кража века, кот-бегемот
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Стол руководителя ложи: молоток - символ власти, пламенеющий меч - символ развития мысли, трехсвечник, Библия, на которой лежат наугольник и циркуль. Общество Мегарон. Выставка 250 лет масонства в России в Российской государственной библиотеке.
    Тайна века не раскрыта

    Почему масоны не тайное общество, как распознать в пикнике в Лошицком парке встречу ложи и при чем тут архитектура Гауди – в материале Sputnik Беларусь.

  • Нона Гаприндашвили и Зураб Азмаипарашвили играют в шахматы бокалами с вином
    Винные шахматы

    Чемпион мира по шахматам Нона Гаприндашвили и чемпион Европы Зураб Азмайпарашвили провели матч, в котором вместо фигур на доске были бокалы с грузинским вином.

  • Фазиль Абдулович Искандер
    "Русский Маркес"

    Sputnik Абхазия собрал 15 малоизвестных фактов из жизни и творчества писателя Фазиля Искандера.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Нет спасения от жары: Европа привыкает к аномальным летним температурам
Репортёр записала сюжет под взлетающим вертолётом
Все ради красивого кадра: журналистка подставила голову под винт вертолета
Как питаться в жару
Что есть в жару, чтобы не стало плохо

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться