"Похищение века" произошло в Москве - требуется помощь

Дерзкое похищение сотрудника музея "Булгаковский дом" произошло в среду, 1 августа, сообщили в соцсетях работники заведения. Они надеются, что жертв удастся избежать.

КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik. Никакой мистики — только человеческий фактор: штатный сотрудник музея-театра "Булгаковский дом" кот Бегемот похищен неизвестной женщиной. Об этом сообщается на странице музея в "ВКонтакте".

Инцидент произошел утром 1 августа в Москве. Женщина похитила кота из здания музея-театра.

Сотрудники заведения описали особые приметы животного: черный пушистый кот, помесь сибирской и персидской пород, ошейник с "адресником" в виде косточки, вес около шести килограммов, а также "суровый характер".

Любую информацию о местонахождении Бегемота попросили сообщать в музей.

"Если вы видели его на руках у похитительницы или свободно гуляющим вне двора дома 10 на улице Большая Садовая — сообщите в "Булгаковский дом", — сообщили журналистам в пресс-службе музея.

Кот живет в "Булгаковском доме" уже 13 лет. "Он находится под наблюдением собственного врача и стилиста, а также получает специальное питание", — пояснили сотрудники.

Музей-театр "Булгаковский дом" открылся в 2004 году. В его здании с 1921 по 1924 год жил писатель Михаил Булгаков. Кроме того, в этом доме разыгрываются главные сцены романа "Мастер и Маргарита", Кот Бегемот — мистический персонаж этого произведения.