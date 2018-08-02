Футбол интереснее: смотря ТВ, болельщик не заметил, как квартиру ограбили

Во время просмотра матча чемпионата мира по футболу в квартиру болельщика пробрался вор, но мужчина этого не заметил, так как был увлечен трансляцией.

КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Удивительный случай произошел в Костроме. Мужчина так увлеченно смотрел за игрой чемпионата мира по футболу по телевизору, что не заметил, как в его квартиру вошел вор и украл деньги. Об этой истории рассказали в региональном управлении МВД России.

"Сотрудники полиции выяснили, что пока глава семейства увлеченно следил за событиями футбольного матча, а супруга вышла по делам, неизвестный через незапертую входную дверь похитил сумку с деньгами", — говорится в сообщении правоохранительных органов.

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После случившегося пострадавший обратился в полицию. Стражи порядка опросили соседей и составили портрет предполагаемого преступника. В итоге был задержан неоднократно судимый 36-летний костромич, страдающий от наркозависимости.

"Злоумышленник признался, что обходил все квартиры в доме в поиске средств на очередную дозу. Воспользовавшись невнимательностью жильцов, он проник в открытую квартиру и похитил вещи из прихожей", — добавили в полиции.

Сейчас на задержанного открыли уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.