Скончался актер "Вокзала для двоих" и "Жестокого романса"

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Заслуженный артист России, актер театра и кино Юрий Мартынов умер в четверг на 85-м году жизни. Об этом сообщили на сайте Государственного театра киноактера.

© Photo: Государственный театр киноактера Актер Юрий Мартынов

"Коллектив Государственного театра киноактера выражает искренние соболезнования в связи с кончиной 2 августа 2018 года в возрасте 84-х лет заслуженного артиста России, актера театра и кино Юрия Федоровича Мартынова", — говорится в сообщении.

В тексте соболезнований подчеркивается, что Юрий Мартынов "с честью и достоинством прослужил в нашем театре более 50 лет, став за эти годы по-настоящему блистательным и успешным артистом".

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"Природные данные и артистистический темперамент вкупе с силой характера помогли Юрию Федоровичу создать потрясающие образы в кинофильмах. Его талант отличали требовательность к себе и верность любимой профессии – то, что сегодня служит примером для молодого поколения артистов. Выражаем искренние соболезнования близким и родным, всем друзьям и коллегам Юрия Мартынова", – говорится в телеграмме директора театра Сурена Шаумяна.

Юрий Мартынов служил в Государственном театре киноактера с 1960 года. Сыграл более чем в 120 фильмах, среди которых – "Жестокий романс", "Вокзал для двоих", "Тени исчезают в полдень", "Неуловимые мстители", "Тот самый Мюнхгаузен", "Судьба", "Вечный зов", "Дело было в Пенькове", "Сержанты", "Им было 19", "Гусарская баллада", "Мы, русский народ", "Дикий мёд", "Зареченские женихи", "Освобождение", "Адъютант его превосходительства", "Неподсуден", "Дела сердечные", "Черный принц", "Барышня-крестьянка" и многих других.