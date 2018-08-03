Степаненко и Петросян делят имущество: неужели это развод

КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Совместно нажитое имущество заслуженная артистка России Елена Степаненко и юморист Евгений Петросян будут делить в суде. Об этом пишет российская пресса.
Уточняется, что иск в Хамовнический суд Москвы Степаненко подала еще 4 июля, а на 23 июля, согласно данным суда, была назначена беседа.
При этом 72-летний Петросян и его 65-летняя супруга никаких официальных заявлений о разводе не делали.
Народный артист РСФСР, как пишет российская пресса, даже отказался комментировать информацию о разводе со Степаненко, с которой прожил в браке больше 30 лет. Кроме того, Петросян сказал, что об иске ему ничего неизвестно.