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Пожарный. Архивное фото

Пожар в Сочи: обнаружены тела еще двух погибших

© Sputnik / Сергей Пивоваров
В России
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Ранее были известны данные о гибели восьми человек, предположительно жителей стран СНГ.

КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Во время дополнительного осмотра сгоревшего самостроя в Сочи, где 27 июля при пожаре погибли восемь человек, обнаружили еще два тела. Об этом в пятницу сообщили в СК РФ по Краснодарскому краю.

"В ходе дополнительного осмотра на месте этого сгоревшего строения следователем при разборе завалов обнаружены тела еще двух погибших. Таким образом, погибшими в пожаре считаются 10 человек", — сказано в сообщении. 

Пожар в Сочи произошел во временных строениях 30 июля. В результате пожара были обнаружены тела восьми человек, в том числе ребенка, их личности устанавливаются. В больницу для оказания медицинской помощи доставлены двое взрослых и 16-летний подросток. Сообщалось также, что все погибшие и пострадавшие — жители стран СНГ. 

Пожар в Кишиневе
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"Установлено, что сгоревшие постройки были возведены самовольно. По данным следствия, очаг возгорания произошел в кафе-шашлычной, откуда пламя перешло на соседнее здание, хозяин которого сдавал его за плату отдыхающим. Следователи установили, что на территории была возведена одноэтажная постройка, которую мужчина также сдавал за плату", — сообщили в СК.

Уточняется, что мужчина вину признал в полном объеме и сотрудничает со следствием.

По всем обнаруженным телам погибших назначены генетические экспертизы.

На данный момент 51-летний владелец шашлычной и 29-летняя женщина, которая находилась в одноэтажном помещении соседнего участка, находятся в больнице с ожогами в тяжелом состоянии.

По факту случившегося открыто уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ.

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Теги:
тела, следствие, погибшие, пожар, Сочи
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