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Московский Кремль, Москва-река, Большой Москворецкий мост

Красавица-Москва: самые привычные и необычные места российской столицы

© Sputnik / Alexander Vilf
В России
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Тысячи туристов со всего мира ежедневно посещают Москву, есть среди них и много граждан Молдовы - на что следует обратить внимание нашим соотечественникам, поехавшим посмотреть российскую столицу.

КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. Российский Гауди, замки, привидения и булгаковская Маргарита — Москва способна многое предложить туристам и за пределами привычных маршрутов. Где увидеть самые необычные дома, почему после Барселоны обязательно стоит прогуляться по российской столице — в материале РИА Новости.

Шаг в сторону

Основные маршруты в Москве известны — это знаковые достопримечательности города: Красная площадь, Музеи Московского Кремля, Третьяковская галерея, ГМИИ имени А. С. Пушкина. Также популярны обзорные экскурсии по столице, прогулки, например, по Арбату.

Но даже на исхоженных туристических тропах можно увидеть абсолютно необычные объекты, стоит только свернуть или пройти-проехать чуть дальше, чем указано в путеводителях.

"Семь сестер" и балерина

"Семь сестер", семь знаменитых сталинских высоток интересуют и самих москвичей, и туристов со всей России, и иностранцев. На экскурсиях по "городу на семи холмах" можно узнать о строителях и архитекторах, службе госбезопасности, секретах клумб и фонтанов и зачем подходить к главному зданию МГУ со счетчиком Гейгера.

"Такие экскурсии часто заказывают российские туристы и иногда иностранные, — рассказывает руководитель туркомпании "Незабываемая Москва". — Правда, внутрь высоток туристов не водят: в некоторых из них — режимные объекты, пропускная система".

Попасть в высотки можно — и не только в те, где находятся отели, но и в обычный жилой дом.

Вид на главное здание МГУ имени М. В. Ломоносова
© Sputnik / Максим Блинов
Вид на главное здание МГУ имени М. В. Ломоносова

Особенно интересно это будет ценителям балета: музей-квартира Галины Улановой находится в высотке на Котельнической набережной. Посещение — по предварительной записи.

Гости в отзывах хвалят и экскурсоводов, и интерьеры, и уникальные экспонаты. Благодарят за возможность почувствовать эпоху, а в ней — жизнь балерины. Ну и, конечно, отмечают виды из окна и помпезность самой высотки.

Привидения, фабрики и деловая Москва

Популярны у туристов, преимущественно российских, "мистические" места Москвы, прежде всего связанные с писателем Михаилом Булгаковым и романом "Мастер и Маргарита". Но есть и другие "ведьмы и привидения" города, например, пушкинских времен. Более того, даже некоторые здания, в которых сейчас расположены посольства различных стран, могут похвастаться легендами о потусторонних обитателях

Стена в подъезде у мемориальной квартиры Михаила Булгакова
© Sputnik / Дмитрий Коробейников
Стена в подъезде у мемориальной квартиры Михаила Булгакова

Для прагматиков — деловая Москва. "Я бы отметил комплекс "Москва-Сити", почти все зарубежные коллеги так или иначе туда приезжают", — говорит главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Небоскребы делового центра Москва-сити
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Небоскребы делового центра "Москва-сити"

Из менее очевидных, но интересных объектов, по его словам, стоит выделить бывшие фабрики и заводы — "Красный Октябрь", Artplay, Винзавод, превращенные в современные арт-пространства. Многие также с удовольствием посещают парк Горького и музей современного искусства "Гараж".

Цилиндр с сотами

Туристы, гуляющие по старейшей пешеходной улице Москвы — Арбату, далеко не всегда обращают внимание на уникальное строение, скрывающееся в переулке. Дом архитектора Константина Мельникова (Кривоарбатский переулок, 10) — цилиндрическое белое здание с окнами-сотами — хорошо известен специалистам во всем мире. Это образец архитектурного авангарда — шедевр структурной изобретательности.

Одноквартирный жилой дом в Кривоарбатском переулке. Архитектор Константин Мельников.
© Sputnik / Руслан Кривобок
Одноквартирный жилой дом в Кривоарбатском переулке. Архитектор Константин Мельников.

С 2014 года он открыт и для посетителей, экскурсии проводятся ежедневно, кроме воскресенья и понедельника. Правда, попасть туда непросто. Билеты продаются по предварительной записи в интернете.

Двор дома открыт в светлое время суток, кроме того, там проводятся лекции, мастер-классы.

Замки и Гауди

Также в Москве есть и свои "замки". О них подробно рассказывают на авторских экскурсиях: "То, что мы осматривали в рамках пешеходной экскурсии, лишь отдаленно напоминало типичные средневековые замки. Скорее это удачные стилизации, особняки с характерными для замков архитектурными элементами".

Бывший особняк Саввы Морозова на Спиридоновке, Москва
© Sputnik / Эдуард Песов
Бывший особняк Саввы Морозова на Спиридоновке, Москва

Как правило, речь идет о доходных домах, особняках конца XIX — начала ХХ веков.

Среди "замков" есть даже типография и кооперативный жилой дом.

Многие построены по проектам архитектора Федора (Франца-Альберта) Шехтеля.

"Удивительное совпадение — практически в одно и то же время, когда Гауди творил в Барселоне, в Москве творил один из самых величайших архитекторов России", — так начинается описание московского "бонуса" к программе тура по Испании "Гауди. Архитектура для жизни", созданного проектом "Путешествия ручной сборки". Это как раз о Федоре Шехтеле. Без его построек, по мнению авторов программы, представление об идеальной архитектуре для жизни будет неполным.

Музей-квартира М.Горького в Москве. (Бывший особняк С.П. Рябушинского).
© Sputnik / В. Хоменко
Музей-квартира М.Горького в Москве. (Бывший особняк С.П. Рябушинского).

Стоит посмотреть и особняк Рябушинского со знаменитой лестницей-волной, которую архитектор установил в холле, она как раз напоминает творения испанского архитектора Антонио Гауди. Там расположен музей писателя Максима Горького.

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Теги:
строения, достопримечательности, архитектура, здания, история, туристы, Москва, Москва, Россия, Туризм
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