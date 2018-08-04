В СК РФ рассказали о причинах крушения Ми-8 в Красноярском крае

Следователи будут проверять множество версий, из-за чего вертолет Ми-8 мог разбиться в субботу.

КИШИНЕВ, 4 авг — Sputnik. Все возможные версии крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае следствие будет рассматривать, в том числе ошибка пилотирования. Об этом в субботу сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В рамках уголовного дела следствием рассматриваются все возможные версии произошедшего, в том числе ошибка пилотирования. Следователи изымают полетную документацию, образцы топлива, допрашивают персонал, обслуживавший вертолет, сотрудников авиакомпании, а также всех свидетелей и очевидцев произошедшего", — сказала она журналистам.

По словам Петренко, следствие изучит обстоятельства подготовки пилотов и выдачи им летных удостоверений. В ближайшее время будут назначены необходимые судебные экспертизы.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр-Вертолетные услуги" (входит в группу "ЮТэйр") потерпел крушение в субботу утром в Красноярском крае. По предварительным данным, два вертолета авиакомпании выполняли взлет вблизи друг от друга в районе Ванкорского нефтяного месторождения. Первым взлет осуществил вертолет Ми-8 с внешней грузовой подвеской и без пассажиров на борту, вторым — Ми-8АМТ с рабочими вахтовых смен для их доставки на нефтеперекачивающую станцию. Ми-8АМТ по неустановленным причинам столкнулся с внешней подвеской Ми-8, упал, разрушился и сгорел. Находившиеся на его борту три члена экипажа и 15 пассажиров погибли. Вертолет без пассажиров сбросил внешнюю грузовую подвеску и выполнил посадку, экипаж не пострадал.