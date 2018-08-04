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Вечер юмора Евгения Петросяна и Елены Степаненко (7 ноября 2015). Москвa

Кто увел Петросяна у Степаненко: СМИ узнали, с кем проводит время юморист

© Photo: official site of Yevgeni Petrosyan/ Alexandra Skorbcova
В России
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109040

Пожилой юморист Евгений Петросян разводится со своей супругой после брака длиной в десятки лет: СМИ заметили главное лицо российской "Смехопанорамы" в компании молодой брюнетки.

КИШИНЕВ, 4 авг — Sputnik. Еще не успели поклонники пары Евгения Петросяна и Елены Степаненко оправиться от сенсации о разводе звездной четы, как общественность сотрясла новость о том, кто предположительно увел пожилого юмориста из семьи. По данным портала SUPER.ru, речь идет о 29-летней Татьяне Брухуновой, которая является личной ассистенткой Евгения Вагановича. 

Евгений Петросян и Елена Степаненко
© Photo: Официальный сайт Евгения Петросяна
Степаненко и Петросян делят имущество: неужели это развод
Именно в ее компании пожилой юморист был замечен журналистами на уединенном ужине в одном из ресторанов Москвы, а также на прогулках по территории одного из подмосковных пансионатов.

Развод и раздел миллионого состояния

Ранее российская пресса сообщила, что Степаненко подала в суд исковое заявление о разделе имущества. Уточняется, что иск Степаненко в Хамовнический суд Москвы поступил еще 4 июля, а на 23 июля, согласно данным суда, была назначена беседа.

"Стархит", в свою очередь, пишет, что супруга хочет отсудить у юмориста 80 процентов совместно нажитого имущества.

В комменатрии тому же изданию Петросян высказался по поводу появившейся информации о разводе и разделе собственности.

"Определенный этап совместной жизни завершен, но взаимное уважение, корректность, взаимопомощь и творческое сотрудничество между мною и Еленой Григорьевной, очень надеюсь, сохранятся", — заявил Петросян.

Таинственная брюнетка в окружении Петросяна

Татьяна Брухунова приехала в Москву из Тулы десять лет назад. Она поступила в Московский государственный университет культуры и искусств, где училась по специальности менеджмент. Затем она попала в театр Петросяна и в течение нескольких лет практиковалась в искусстве управления у директора юмориста. Два года назад соответствующие полномочия перешли именно ей, после того как умер прежний директор Петросяна. Как полагают журналисты, с тех самых пор брюнетка сопровождает главу "Смехопанорамы" повсюду, став его правой рукой.

По мнению портала SUPER.ru, рядом с Татьяной и Петросян заметно помолодел: стал тянуться к гламурной жизни, посещать модные места и даже завел страницу в Instagram, где делится со своими подписчиками юмористическими роликами и кадрами с отдыха за границей. Правда, как отмечают журналисты, "автор этих снимков всегда за кадром, и, судя по гастрольному графику Елены Степаненко, это отнюдь не она".

Эффектную брюнетку в окружении Петросяна давно называют копией молодой Елены Степаненко. А как вы считаете?

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Теги:
пожилой юморист, брюнетка, раздел имущества, развод, Елена Степаненко, Евгений Петросян, Россия
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