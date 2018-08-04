Развод со Степаненко: Петросян подал встречный иск

КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Адвокат 72-летнего юмориста Евгения Петросяна подал встречный иск к его супруге Елене Степаненко, в котором просит поделить имущество поровну. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Сергей Жорин.

Ранее сообщалось, что Степаненко подала в суд исковое заявление о разделе имущества. Уточняется, что иск Степаненко в Хамовнический суд Москвы поступил еще 4 июля, а на 23 июля, согласно данным суда, была назначена беседа. Пресса писала, что супруга хочет отсудить у юмориста 80 процентов совместно нажитого имущества.

"Во-первых, мы просим расторгнуть брак. Иск Степаненко написан некорректно: в шапке документа она просит расторгнуть брак и разделить имущество, но в описательной части слишком увлекается разделом имущества и забывает о расторжении брака. Кроме того, мы предлагаем поделить имущество поровну, а не так, как настаивает она", — пояснил адвокат.

По его словам, Степаненко в своем иске просит передать ей большую часть имущества. Решение о принятии встречного иска, отметил Жорин, суд примет 6 августа, он ожидает, что они оба будут рассмотрены одновременно.

Петросян, в свою очередь, прокомментировал информацию о разводе и разделе собственности.

"Определенный этап совместной жизни завершен, но взаимное уважение, корректность, взаимопомощь и творческое сотрудничество между мною и Еленой Григорьевной, очень надеюсь, сохранятся", — заявил Петросян.

Пресса позже опубликовала новость о том, что юморист в последнее время проводит много времени со своей 29-летней ассистенткой. Именно в ее компании пожилой юморист был замечен журналистами на уединенном ужине в одном из ресторанов Москвы, а также на прогулках по территории одного из подмосковных пансионатов.