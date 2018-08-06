Родные погибших под Калугой граждан Молдовы отправились на место трагедии

Четверо пострадавших будут скоро выписаны из больницы.

КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. В воскресенье ночью родственники молдавских граждан, погибших в результате трагической автокатастрофы в Калужской области, отправились в Российскую Федерацию при содействии государственных структур Молдовы.

Автобус отправился от здания штаб-квартиры Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС). Перед отъездом с пассажирами поговорили психологи. Руководство инспектората подтвердило готовность оказывать всяческое содействие близким погибших.

По данным ГИЧС, группа сотрудников инспектората утром 5 августа прибыла в Калугу, они завершают процедуры, необходимые для репатриации тел погибших.

Четверо пострадавших, которые выжили в автокатастрофе, будут выписаны из больницы города Сухиничи Калужской области 7 августа и смогут вернуться домой. Государственные органы также помогут им в возвращении в страну.

В субботу утром в Мещовском районе Калужской области, на 230-м километре трассы М-3 "Украина", произошло столкновение микроавтобуса Mercedes с маршрутным такси Ford, ехавшим по встречной полосе. В результате автомобиль опрокинулся, в него врезался грузовик, идущий позади.

Восемь человек, из которых шестеро — граждане Молдовы, погибли, еще восемь наших соотечественников пострадали.

Президент Молдовы Игорь Додон и премьер-министр страны Павел Филип выразили соболезнования семьям погибших. Глава республики сообщил, что готов оказать всю необходимую помощь семьям жертв трагедии и родственникам пострадавших.