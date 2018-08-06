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Аэропорт Пулково, Санкт-Петербург

В Пулково задержали предполагаемую торговку людьми из Молдовы

© Sputnik / Алексей Даничев
В России
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СМИ сообщают о задержании в Петербурге женщины которая предположительно занималась торговлей людьми из Молдовы.

КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. В петербургском аэропорту Пулково задержали 45-летнюю уроженку Ирана Мазраех Амин Махне.

Женщина с пониженной социальной ответственностью
© AFP 2018 / FERNANDO CALZADA
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Женщину подозревают в похищении людей, в том числе из Молдовы, и торговле ими, сообщают российские СМИ.

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Иранка числится в международном розыске, ее задержали при штатной проверке документов у миграционной стойки.

Местом жительства Махне значится Австралия. Женщину отпустили, не применив к ней меру пресечения в обмен на обязательство о явке в полицию по первому требованию.

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Теги:
торговля людьми, задержание, Пулково, Иран, Австралия, Санкт-Петербург, Молдова, Россия
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