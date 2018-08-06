Сестры Хачатурян: после насилия и побоев от отца – лучше тюрьма

КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. Громкое дело вокруг сестер Хачатурян, арестованных в Москве по подозрению в убийстве своего отца, обрастает новыми версиями, слухами и заявлениями. Некоторые из них просачиваются в прессу и меняют в глазах аудитории первоначальную картину трагедии.

Угрожать оружием? Проще простого!

Уже растиражировано интервью с матерью девочек Аурелией Дундук, уроженкой Молдовы. По словам женщины, она и ее дети много лет терпели побои и унижения со стороны Михаила Хачатуряна >>>

По данным российских СМИ, сами сестры Хачатурян, — 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Кристина, — не отрицают, что совершили преступление. Но мотивы, озвученные девушками, заставляют, что называется, о многом задуматься.

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По данным полиции, второго августа 2018 года Михаил Хачатурян, будучи в состоянии наркотического опьянения, напал на своих дочерей с ножом. Косвенно в это можно поверить, учитывая рассказы его сожительницы, матери девочек Аурелии Дундук. Она сообщила журналистам, что для погибшего угрожать хранимым дома огнестрельным оружием и даже стрелять из него по стенам квартиры было само собой разумеющимся. "Ствол" он, по словам женщины, мог наставить на любого — на сына, на полицейского, приставить к виску гражданской жены.

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Итак, в полиции сообщают, что во время нападения мужчины на девушек одна из них сумела выхватить у него нож. Хачатуряна нашли с более, чем 30-ю колотыми ранами в области груди и шеи. Как минимум один удар пришелся в область сердца.

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В Следственном комитете сообщили, что причиной своих действий сестры Хачатурян назвали "личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий".

Находки в доме Хачатурянов

При обыске в квартире Хачатурянов были найдены нож, предмет, названный в рапорте "шкатулкой с таблетками", молоток, арбалет, 16 дротиков, травматический пистолет, сигнальный револьвер, охотничье ружье, 16 патронов и два пневматических пистолета. А в машине Михаила Хачатуряна обнаружили два килограмма героина. Возможно, именно злоупотребление "зельем", — а, по некоторым данным, и торговля им, — как раз и служило причиной постоянных проявлений неадекватного поведения, о котором, как бы уже жалея погибшего, говорила Аурелия, комментируя свои побои, длившиеся около 17 лет — порядка трех лет назад сожитель выгнал женщину из дома.

Отец-насильник?

В СМИ просочилась информация о том, что Михаил Хачатурян, будучи в отъезде, узнал, что в гости к дочерям зашел его сын Сергей, — которого отец выгнал из дома в 16 лет, — вместе со своим другом. Затем Хачатурян обвинил отпрыска в сутенерстве, а девушек в проституции. Более того, "взволнованный" родитель угрожал дочерям… изнасилованием.

Были ли эти угрозы чем-то сказанным в пылу, не подумав, или же имели реальную подоплеку?

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В российской прессе сообщают, что, по словам Ангелины Хачатурян, когда ей исполнилось 10 лет отец нанес ей первый удар, а потом стал постоянно избивать. Более того, с 14-ти лет девочка терпела сексуальные домогательства со стороны ее родителя. Друзья девочек, выслушивавшие их тайные признания, сообщили журналистам, что Михаил взял тогда Ангелину на море и однажды заставил ее удовлетворять его орально. Сообщается, что сексуальному насилию подвергалась также и Кристина.

То, что заявляют девушки органам следствия во время допросов, они, по словам журналистов, резюмируют одной мыслью — лучше в тюрьму, чем жить с таким отцом.