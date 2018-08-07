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Мужчина показывает разбитый кулак, архивное фото

Преступление "под градусом": граждане Молдовы избили в России полицейского

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
В России
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Не мешай отдыхать: полицейский потребовал граждан Молдовы не распивать спиртное в общественном месте, но выходцы из Молдовы ответили ему отказом и избили.

КИШИНЕВ, 7 авг — Sputnik. Двоим гражданам Молдовы вынесли приговор в городе Боровске Калужской области за избиение сотрудника полиции, сообщают местные СМИ.

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Установлено, что инцидент произошел в июне текущего года. Тогда граждане Молдовы употребляли спиртные напитки в общественном месте. К ним подошел полицейский и потребовал прекратить распитие алкоголя и предоставить документы, удостоверяющие личность. Но ему ответили отказом. В итоге завязалась драка, в ходе которой мужчины нанесли сотруднику правопорядка удары в область туловища и головы.

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Осужденным назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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Теги:
уголовное наказание, тюремный срок, полицейский, избиение, граждане Молдовы, Калуга, Россия, Преступление, закон и правосудие
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