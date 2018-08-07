Убитый Михаил Хачатурян: темная и светлая сторона жертвы собственных дочерей

О том, как в одном человеке уживались деспот и верующий, рассказали те, кто лично знал убитого Хачатуряна.

КИШИНЕВ, 7 авг — Sputnik. Все больше подробностей о жизни сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца в Москве, всплывает на поверхность благодаря российским СМИ. Мнения о том, стали ли сестры заложницами злой воли родителя, или же у них были другие мотивы, — разделились.

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В сухом остатке личность Михаила Хачатуряна, согласно отзывам очевидцев, знакомых, родственников, больше напоминает знаменитого литературного героя доктора Джекила и его альтер-эго мистера Хайда, причем, также в одном лице.

Маньяк и наркоторговец

Друзья девочек, не пожелавшие назвать свои настоящие имена, отмечают, что Михаил Хачатурян, часто бил дочерей пистолетом по голове. Мужчина, по словам этих очевидцев, мог "ударить ногой в живот, душить, орать, затем просить у бога прощения, а потом опять орать". Доходило даже до откровенных издевательств, например, распыления в лицо слезоточивого газа из баллончика.

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Сообщается, что мать Михаила поддерживала своего сына и крайне нелестно отзывалась о внучках.

Мать 17-летней Марии, 18-летней Ангелины и 19-летней Кристины — родом из Молдовы. Аурелия Дундук официально замужем за Михаилом никогда не была, что наложило отпечаток на правовую сторону их отношений — около трех лет назад мужчина попросту выгнал мать своих детей из дома, оставив девочек наедине с собой >>> © Sputnik / Алексей Бушкин Молния убила подростка в Теленештском районе

Отметим, что ни матери, ни школьным педагогам девочки никогда не жаловались на поведение отца. Директор московской школы № 1370 Сергей Корышев отмечает, что сестры всегда были открыты к общению, в хорошем настроении, хорошо и опрятно одеты. Но в какой-то момент девочки начали часто пропускать занятия, администрация школы даже посылала об этом письменные уведомления в комиссию по делам несовершеннолетних и органы опеки и попечительства о данной ситуации. Известно, что в минувшем учебном году Мария и Ангелина лишь семь раз приходили на уроки, следовательно, по правилам, не были допущены к ЕГЭ.

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Соседка Хачатурянов Галина Васильева считает, что Михаил торговал наркотиками, сделки производил в собственной машине во дворе дома, а на замечание переставить неправильно припаркованное автор принялся угрожать винтовкой.

Набожный человек

В то же время соседи утверждают, что Михаил Хачатурян был набожным человеком, дома у него висели иконы, а в гости часто приезжали священнослужители. Буквально святым человеком называет убитого близкий друг, фигурант Книги рекордов Гиннесса, силач и спортсмен Брюс Хлебников, знавший Михаила 30 лет.

По словам Хлебникова, Хачатурян зарабатывал на жизнь тем, что знакомил одних влиятельных людей с другими, и, если у них выгорала сделка и начинался бизнес, то они его за это благодарили.

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Спортсмен заявил прессе, что Хачатурян не мог быть деспотом и поднять руку на дочерей, не осмелился бы из-за своей физической слабости, вызванной сахарным диабетом. Хлебников подчеркнул, что Хачатурян баловал дочерей, не жалел денег им на одежду и украшения, а сами девушки "дома палец о палец не ударяли, жили в свое удовольствие".

Другой собеседник журналистов, представившийся близким другом покойного, заметил, что, по его данным, в день смерти Михаила деньги со всех его счетов исчезли, а дочери, якобы, знали все коды доступа к ним. По его словам, девочки получали на личные карты по 60 тысяч рублей в месяц.

И Брюс Хлебников, и племянник Михаила Арсен Хачатурян уверены, что сестры спланировали убийство и даже обмолвились о своих планах кому-то в соцсетях.

Видимо, теперь, после этих "прений" — слово, действительно, за судьями.