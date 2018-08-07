Звезда "Такси" попал на операционный стол после драки в Москве

КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Французского актера Сами Насери прооперировали в НИИ им. Гельмгольца после драки в одном из клубов российской столицы, пишут СМИ.

© Sputnik / Павел Лисицын Госпитализирован актер из сериала "Место встречи изменить нельзя"

Сообщается, что медицинская помощь звезде фильма "Такси" потребовалась после стычки в баре "Войс", где он находился с братом в ночь на 5 августа. По данным российской прессы, у Насери возник конфликт с другим посетителем заведения из-за очереди к микрофону, в результате чего произошла драка. В ходе потасовки актера ударили по лицу, после чего он был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского. Но оттуда его выписали в тот же день.

Тем не менее, Насери решил прибегнуть к помощи врачей другого медучреждения – НИИ им. Гельмгольца, где ему в понедельник сделали операцию. Она прошла успешно.

Уточняется, что за ходом лечения французского актера следит главный специалист-офтальмолог России Владимир Нероев.