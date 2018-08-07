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Евгений Петросян и Елена Степаненко

Суд арестовал недвижимость Петросяна и Степаненко

© Photo: Официальный сайт Евгения Петросяна
В России
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Громкий бракоразводный процесс продолжается – суд принял первое решение.

КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Хамовнический суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество Евгения Петросяна и Елены Степаненко до окончания их развода. Об этом сообщает российская пресса, цитирующая заявление адвоката Сергея Жорина. 

Вечер юмора Евгения Петросяна и Елены Степаненко (7 ноября 2015). Москвa
© Photo: official site of Yevgeni Petrosyan/ Alexandra Skorbcova
Кто увел Петросяна у Степаненко: СМИ узнали, с кем проводит время юморист

По его словам, теперь всю недвижимость, принадлежащую юмористам, нельзя отчуждать. При этом арестовано только недвижимое имущество, так как "нажитые в браке культурные ценности" никто не переписывал.

Ранее сообщалось, что Степаненко подала в суд исковое заявление о разделе имущества. Уточняется, что иск Степаненко в Хамовнический суд Москвы поступил еще 4 июля. Согласно данным суда, на 13 августа назначена беседа Степаненко и Петросяна.

Пресса писала, что супруга хочет отсудить у юмориста 80 процентов совместно нажитого имущества. Речь идет о восьми из десяти квартир в Москве, антиквариате и других ценностях. По данным источников, всего супруги-юмористы нажили в браке имущества на 1,5 миллиарда рублей. 

Евгений Петросян
© Sputnik / Сергей Пятаков
Развод со Степаненко: Петросян подал встречный иск

В свою очередь, Петросян подал встречный иск к жене, в котором предложил разделить имущество поровну. 

В комментарии о разводе юморист заявил, что "определенный этап совместной жизни завершен, но взаимное уважение, корректность, взаимопомощь и творческое сотрудничество между мною и Еленой Григорьевной, очень надеюсь, сохранятся".

Пресса позже опубликовала новость о том, что юморист в последнее время проводит много времени со своей 29-летней ассистенткой. Именно в ее компании пожилой юморист был замечен журналистами на уединенном ужине в одном из ресторанов Москвы, а также на прогулках по территории одного из подмосковных пансионатов.

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Теги:
развод, имущество, суд, арест, Елена Степаненко, Евгений Петросян
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