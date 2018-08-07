Суд арестовал недвижимость Петросяна и Степаненко

КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Хамовнический суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество Евгения Петросяна и Елены Степаненко до окончания их развода. Об этом сообщает российская пресса, цитирующая заявление адвоката Сергея Жорина.

По его словам, теперь всю недвижимость, принадлежащую юмористам, нельзя отчуждать. При этом арестовано только недвижимое имущество, так как "нажитые в браке культурные ценности" никто не переписывал.

Ранее сообщалось, что Степаненко подала в суд исковое заявление о разделе имущества. Уточняется, что иск Степаненко в Хамовнический суд Москвы поступил еще 4 июля. Согласно данным суда, на 13 августа назначена беседа Степаненко и Петросяна.

Пресса писала, что супруга хочет отсудить у юмориста 80 процентов совместно нажитого имущества. Речь идет о восьми из десяти квартир в Москве, антиквариате и других ценностях. По данным источников, всего супруги-юмористы нажили в браке имущества на 1,5 миллиарда рублей.

© Sputnik / Сергей Пятаков Развод со Степаненко: Петросян подал встречный иск

В свою очередь, Петросян подал встречный иск к жене, в котором предложил разделить имущество поровну.

В комментарии о разводе юморист заявил, что "определенный этап совместной жизни завершен, но взаимное уважение, корректность, взаимопомощь и творческое сотрудничество между мною и Еленой Григорьевной, очень надеюсь, сохранятся".

Пресса позже опубликовала новость о том, что юморист в последнее время проводит много времени со своей 29-летней ассистенткой. Именно в ее компании пожилой юморист был замечен журналистами на уединенном ужине в одном из ресторанов Москвы, а также на прогулках по территории одного из подмосковных пансионатов.