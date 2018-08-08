Врачи рассказали о состоянии звезды фильма "Такси", избитого в Москве

КИШИНЕВ, 8 авг — Sputnik. Французский актер Сами Насери чувствует себя хорошо после проведенной операции в НИИ имени Гельмгольца. Об этом рассказал РИА Новости директор медучреждения, главный специалист-офтальмолог Минздрава России Владимир Нероев.

По его словам, операция прошла успешно. Сейчас актер находится под наблюдением врачей.

Нероев добавил, что Насери еще предстоит пройти период реабилитации глаза.

Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах РФ, драка с участием актера произошла в ночь на 5 августа. По словам Насери, он вместе с братом Ларби отдыхал в баре "Войс" на Тверской улице. Там у него завязался конфликт с другим посетителем, который ударил актера по лицу.

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Источник добавил, что Насери обратился к врачам с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма". В справочной НИИ имени Склифосовского РИА Новости подтвердили, что Насери оказали медицинскую помощь и в тот же день выписали. Позднее его прооперировали в НИИ имени Гельмгольца.

Насери наиболее известен по главной роли в фильме "Такси".