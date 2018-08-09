Суд с юмором: Степаненко придется доказать, что она жила с Петросяном

КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Юмористу Елене Степаненко, которая претендует на 80% имущества, совместно нажитого в браке с коллегой по цеху Евгением Петросяном, возможно, предстоит доказать в суде, что они действительно жили вместе. Об этом заявила РИА Новости адвокат Екатерина Мурзакова, не раз принимавшая участие в бракоразводных процессах, сопровождавшихся процедурой раздела имущества супругов.

"Наверняка адвокаты сторон будут доказывать факт совместного проживания. И если в суде они будут доказывать, что Степаненко и Петросян уже несколько лет не живут в браке, не ведут совместное хозяйство, у них отдельные счета, есть прецеденты в московских судах — в моей практике было не одно такое решение, когда официально доказывается, что с такого-то момента люди не ведут совместное хозяйство, и все имущество, которое было приобретено после этой даты, может быть признано личным", — сказала Мурзакова.

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Хамовнический суд Москвы в понедельник начал рассматривать вопрос о расторжении брака и разделе имущества Петросяна и Степаненко, а во вторник наложил арест на их имущество.

Кроме того, ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что супруги давно не живут вместе.

Петросян и Степаненко женаты более 30 лет. О причине расставания официально не сообщается, о разводе просили представители обеих сторон, хотя первый иск был подан Степаненко. Петросян подал встречный иск, заседание суда перенесли на 13 августа.