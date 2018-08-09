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Звезда на Водовзводной башне Московского Кремля

Новые санкции США: Москва ответила Вашингтону

© Sputnik / Alexey Druzhinin
В России
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Президент России Владимир Путин неоднократно демонстрировал свой конструктивный настрой, готовность искать выходы из сложных положений, готовность обсуждать самые тяжелые вопросы, заявил в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. В конструктивных отношениях России и США заинтересованы жители обеих стран, а также они (отношения — ред.) гарантия стабильности и безопасности во всем мире. Такую позицию руководства РФ озвучил в четверг пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Президент США Дональд Трамп, архивное фото.
© AP Photo / Evan Vucci
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"Безусловно, Россия сохраняет, и президент Путин об этом говорил на пресс-конференции в Хельсинки несколько недель тому назад, сохраняет надежду на выстраивание конструктивных отношений с Вашингтоном, потому что эти отношения — они не только в интересах наших двух народов, но они и в интересах стратегической стабильности и безопасности во всем мире", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не потеряли ли в Кремле надежду на улучшение отношений с США в связи с заявлениями о возможных новых антироссийских санкциях.

Он уточнил, что президент России Владимир Путин "неоднократно демонстрировал свой конструктивный настрой, готовность искать выходы из сложных положений, готовность обсуждать самые тяжелые вопросы".

"Скажем так, ни у кого нет оснований сомневаться в том, что президент Путин сохраняет этот свой настрой. Мы сожалеем, что весьма часто мы не встречаем взаимности на этот счет у наших визави на Западе", — заключил пресс-секретарь президента.

Песков также добавил, что санкции незаконны и их увязка с делом Скрипалей неуместна.

"В целом, конечно, необходимо сказать, что мы считаем категорически неприемлемым увязку новых рестрикций, которые мы по-прежнему считаем незаконными, с делом Солсбери". И подобные рестрикции, собственно как и те, которые были приняты американской стороной заранее, в нашем понимании и по нашему убеждению являются абсолютно незаконными и не соответствующими международному праву", — заявил Песков.

Американский флаг. Вашингтон
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Американский сенатор: санкции против России не работают

Администрация США в среду объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. По данным источников телеканала NBC, первый пакет предполагает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй пакет может включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта. Россия может избежать второй волны санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем, отмечал госдеп.

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В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает и настаивает на транспарентном расследовании инцидента.

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Теги:
песков, ответ, санкции, вашингтон, Москва, Политика
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