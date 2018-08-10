Карине Цуркан продлили арест – громкие факты "шпионского дела"

Карину Цуркан обвиняют в шпионаже в пользу Молдовы - адвокат прокомментировал ход рассмотрения дела после того, как суд продлил арест бывшей сотрудницы "Интер РАО".

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Лефортовский суд Москвы в пятницу постановил продлить арест Карины Цуркан, бывшего члена правления компании "Интер РАО".

© Sputnik / Сергей Кузнецов В Румынии прокомментировали дело Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже

Строжайший гриф

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия и, как заявила судья Анна Антипова в оглашении решения инстанции, содержание под стражей продлено до 14 ноября. Заседание прошло в закрытом режиме.

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Цуркан, по словам ее адвоката Ивана Павлова, обвиняют в шпионаже в пользу Республики Молдова и передаче с 2004 года спецслужбам этой страны данных о российских энергетических компаниях.

По данным следствия, многократно тиражированных в российских, молдавских и румынских СМИ, в апреле 2015 года Цуркан получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества". А в конце сентября 2015 года Цуркан, как считает сторона обвинения, передала этот документ спецслужбе Молдовы.

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При этом, как подчеркивает Иван Павлов, противоположная сторона процесса до сих пор не озвучила, где, как и при каких обстоятельствах состоялась передача сведений. Как считает юрист, специалисты, привлеченные ФСБ, пришли к заключению, что сведения в этом документе составляют государственную тайну. Цуркан же свою вину отрицает.

Адвокат: доказательств нет

"Нет никаких документов, свидетельствующих о том, что Карина совершала какую-либо шпионскую деятельность. Здесь нет никаких доказательств", — заявил Павлов.

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По его словам, обычно при рассмотрении дел о шпионаже адвокатам дают возможность ознакомиться с секретными документами следствия. Защитники при этом не могут разглашать полученные сведения.

По словам Павлова, его подзащитная трижды давала показания, в которых она указала, что не признает свою вину. После того, как защита Цуркан вошла в дело, никаких следственных мероприятий с ней не проводилось. Как отметил Павлов, защита будет добиваться освобождения обвиняемой.

"Мы также будем добиваться прекращения уголовного дела против нее", — добавил Павлов.

Также, защита направила кассационную жалобу на арест Цуркан.

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Павлов добавил, что также не решился вопрос о питании фигурантки дела. Цуркан — вегетарианка и не может нормально питаться в СИЗО.

Дело Карины Цуркан маркировано грифом "совершенно секретно", следовательно, о фабуле всего произошедшего и пресса, и общественность могут еще долго не получить исчерпывающие сведения. Пока же из публикаций в российских СМИ известно, что Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину, а с Украины в Крым в 2014-2015 годах.

В открытых публикациях есть информация и о том, что ФСБ подозревает женщину в "сливе" румынской стороне, то есть одному из государств-членов НАТО, сведений именно о поставках российской электроэнергии. Другая версия заключается в том, что Цуркан передавала Бухаресту информацию о проекте строительства в Турции атомной электростанции "Аккую".