Путин обсудил с Совбезом недружественные шаги Вашингтона

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России тему возможных новых антироссийских санкций со стороны США, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

© Sputnik / Alexey Druzhinin Новые санкции США: Москва ответила Вашингтону

"Затрагивалась также тема возможных новых недружественных шагов со стороны Вашингтона в виде торговых ограничений", — сказал пресс-секретарь.

"Подчеркнута полная нелегитимность подобных действий с точки зрения международного права", — заявил Песков.

Ранее сенат США представил законопроект, ужесточающий санкции против России. Согласно ему, должны быть усилены меры по противодействию политикам и бизнесменам. Также санкции коснутся и госдолга. Конгрессмены заявили, что жесткие меры будут отменены только в том случае, если российская сторона изменит политику в Сирии и на Украине.

Москва назвала надуманным предлог, под которым в США намерены ввести новые санкции против России. В МИДе РФ заявили о проработке ответных мер.