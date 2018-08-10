Камера зафиксировала момент наезда автобуса на пешеходов в Подмосковье

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. В подмосковных Мытищах водитель автобуса въехал в толпу людей на пешеходном переходе. Инцидент произошел возле автовокзала в Шараповском проезде. Автобус переехал трех человек. По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозов.

Кадры кошмарного инцидента попали на видео. На кадрах видно, как автобус буквально протаранил толпу. В момент ДТП автобус перевозил пассажиров, никто из них не пострадал. Отмечается, что среди раненных пешеходов нет несовершеннолетних.

Пользователи соцсетей в комментариях под роликом сообщили, что одна из пострадавших скончалась до приезда скорой. СМИ пишут о том, что водитель автобуса неоднократно сообщал руководству о неисправных тормозах.