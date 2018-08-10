СМИ: дочь убитого Михаила Хачатуряна лежала в коме из-за отца

Пока следствие проверяет версию сестер Хачатурян об актах сексуального насилия со стороны их отца, уполномоченный по правам ребенка требует психологической помощи для обвиняемых.

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Российские СМИ опубликовали переписку Кристины, одной из трех сестер, убивших своего отца Михаила Хачатуряна.

В переписке, в одном из интернет-мессенджеров Кристины и ее подруги, имя которой журналисты не разглашают, дочь Хачатуряна сообщает, что из-за отца она, якобы, была в коме.

"Я же из-за него (отца — ред.) в коме лежала. Врач сказал — типа от меня зависит, выкарабкаюсь или нет", — приводит издание слова Кристины, сохраняя во избежание разночтений грамматику оригинала.

Другая цитата, принадлежащая Кристине, гласит:

"А знаешь, что папа сказал врачам? Типа у меня живот болел. Он знал, что это из-за него. И прикрывал свою шкуру".

Напомним, что 27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего местного жителя Михаила Хачатуряна со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди и ранением в сердце. По подозрению в совершении преступления были задержаны трое дочерей потерпевшего — Мария, Ангелина и Кристина, в возрасте 17, 18 и 19 лет, соответственно. Останкинский суд Москвы второго августа заключил Кристину и Ангелину Хачатурян, а также их несовершеннолетнюю младшую сестру Марию под стражу до 28 сентября. В настоящее время девушки находятся в московском следственном изоляторе номер 6.

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Мать девочек — уроженка Молдовы Аурелия Дундук — рассказала журналистам о непрекращавшихся издевательствах со стороны Михаила над ней, а затем и над дочерьми >>>

Также в прессе появилась информация (со ссылкой на обвиняемых) о неоднократных актах сексуального насилия над девочками со стороны Хачатуряна.

Источники, близкие к следствию, сообщили московским журналистам о том, что объективных данных, подтверждающих версию сестер Хачатурян, на данный момент нет.

"На данный момент у следствия, кроме показаний самих обвиняемых, а также слов одноклассниц, которым сестры незадолго до преступления рассказывали о домогательствах со стороны отца, нет доказательств этой версии", — сказал собеседник представителей СМИ.

В то же время, как подчеркнул источник, подтверждение либо опровержение этих показаний должно сыграть ключевую роль в квалификации действий девушек. Возможно, следствие не исключает, что рассказы о насилии понадобились сестрам для того, чтобы объяснить мотивы убийства и как-то оправдать свои действия. А проведенное медицинское освидетельствование не выявило следов сексуального насилия над сестрами Хачатурян.

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Источник считает, что более или менее достоверный ответ на вопрос о возможном сексуальном насилии со стороны родителя может дать психолого-психиатрическая экспертиза, которая будет проведена в ближайшее время.

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В то же время уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова уверена, что сейчас важно оказать психологическую помощь сестрам.

Омбудсмен намерена обратится в прокуратуру Москвы с просьбой дать правовую оценку действиям органов опеки и школы, где учились девушки. В пресс-службе Кузнецовой уточнили, что руководство школы обязано было обратить внимание на то, что девушки практически не появлялись в учебном заведении. По их данным, девушки сообщали о том, что в 2017 году были в школе всего семь раз.