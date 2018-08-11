В Москве подешевели услуги такси

Стоимость поездок в такси снизилась на 2,4% по сравнению с началом 2017 года, отметил представитель московского департамента транспорта.

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Пассажиропоток легковых такси в Москве увеличился в 17 раз за семь лет, сообщил заместитель руководителя столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин.

"Пассажиропоток легковых такси в Москве. Стоит отметить, что в 17 раз произошло увеличение от 2010 года к 2017 году. И на 2017 год 700 тысяч пассажиров перевозится в сутки. Это очень большая цифра", — сказал Пронин на Международном Евразийском форуме "Такси", отмечает РИА Новости.

Вместе с тем, происходит снижение средней стоимости поездки, отметил замглавы департамента.

"Средний чек на поездку составил 449 рублей сейчас, и стоимость снизилась на 2,4% по сравнению с началом 2017 года", — отметил он.

Седьмой Международный Евразийский форум "Такси" прошел в Москве 9-10 августа. Двухдневная программа форума собрала на площадке представителей более 70 регионов России, в числе которых были города-участники чемпионата мира по футболу, а также делегатов ФРГ, Греции, Бельгии, стран СНГ и Прибалтики. В 20-ти мероприятиях форума приняли участие более 1 тысячи человек и выступили свыше 100 ведущих экспертов отрасли.