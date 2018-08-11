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Ряса

"Героиновый святой": секрет рясы Хачатуряна, убитого своими дочерями

© Sputnik /
В России
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Опубликованы новые версии о некоторых сторонах жизни Михаила Хачатуряна, убитого своими дочерями.

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Не утихают споры вокруг личности москвича Михаила Хачатуряна, убитого в собственном доме своими тремя дочерями.

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© Sputnik / Aram Nersesyan
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Общественность обсуждает как психологический портрет погибшего, так и его род деятельности и даже причастность к церковному клиру — в соцсетях есть фотографии Хачатуряна, где он изображен в одеянии, походящем на рясу служителя культа.

Российским журналистам удалось выяснить, что Михаил часто совершал паломничества в Иерусалим, и в храмах Армянской апостольской церкви этого города и Москвы его знали очень многие, по крайней мере, священники и постоянные прихожане.

В храме московского армянского кладбища местный настоятель и прислужники рассказали представителям СМИ, о том, что знали Михаила Хачатуряна, как добропорядочного человека, щедрого на безвозмездную помощь неимущим. А на некоторые торжества он должен был исполнять определенные ритуальные функции, — что весьма почетно в церковной среде, — поэтому надевал религиозное одеяние.

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В то же время соседи семьи Хачатурян дали понять журналистам, что погибший при жизни держал в страхе весь район, в котором проживал. Один раз дал навел ружье, — орудия у него в доме было много, — на полицейского. По другим сведениям, Михаил торговал наркотиками и был "смотрящим" за криминальной сферой своей округи, а также курировал заключенных одной из тюрем — постоянно привозил туда продукты и другие предметы, которые можно было передавать сидельцам.

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Что касается обращения с родными дочерями, то, согласно московским СМИ, оно было хуже, чем к животным. Один раз, как свидетельствуют многочисленные публикации, был случай, когда Хачатурян у себя дома нашел шерсть от собаки на ковре, подозвал одну из дочерей и, угрожая избить, причесывать животное и при нем есть шерсть.

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Напомним, что 27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего местного жителя Михаила Хачатуряна со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди и ранением в сердце. По подозрению в совершении преступления были задержаны трое дочерей потерпевшего Марию, Ангелину и Кристину в возрасте 17, 18 и 19 лет соответственно. Останкинский суд Москвы второго августа заключил Кристину и Ангелину Хачатурян, а также их несовершеннолетнюю младшую сестру Марию под стражу до 28 сентября. В настоящее время девушки находятся в московском следственном изоляторе номер 6.

Подъезд дома, где жила семья Хачатурян
© Sputnik / Лев Рыжков
Убитый Михаил Хачатурян: темная и светлая сторона жертвы собственных дочерей

Мать девочек — уроженка Молдовы Аурелия Дундук рассказала журналистам о непрекращавшихся издевательствах со стороны Михаила над ней, а затем и над дочерями.

Также в прессе появилась информация со ссылкой на обвиняемых о неоднократных актах сексуального насилия над девочками со стороны Хачатуряна.

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Московский городской суд 20 августа рассмотрит апелляционные жалобы на арест трех сестер Хачатурян. Защита просит изменить девушкам меру пресечения на домашний арест. В настоящее время сестрам Хачатурян предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору.

Официальный представитель московского главного управления Следственного комитета России Юлия Иванова сообщила журналистам, что в ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий.

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Теги:
ряса, сестры, героин, убийство, суд, Михаил Хачатурян, Москва, Молдова, Россия
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