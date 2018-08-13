Киркоров и Рудковская записали видео No comments

КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. Народный артист России и Молдовы Филипп Киркоров и музыкальный продюсер Яна Рудковская решили ответить на критику подписчиков, записав эпатажное видео. В понедельник ролик появился на страницах Киркорова и Рудковской в Instagram.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 13 Авг 2018 в 1:20 PDT

"Мы отчетливо понимаем наш статус и регалии Филиппа перед Отечеством, но накипело, товарищи, не засоряйте наше личное пространство. На этот раз под этим видео #nocomments", — написала Рудковская.

Ролик, на котором Киркоров и Рудковская танцуют, записан под хит "Ибица".

В общей сложности видео посмотрели уже около полумиллиона пользователей.