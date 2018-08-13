Убитый дочерьми Хачатурян - долги за жилье и орудие расправы

Судебные приставы могут запустить процедуру конфискации имущества в случае, если семья не погасит долги Хачатуряна.

КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. Москвич Михаил Хачатурян, убитый дочерьми в собственной квартире, оставил после себя многотысячные долги, сообщает Sputnik Армения.

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Трагедия, "гремящая" до сих пор

Напомним, что 27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего местного жителя Михаила Хачатуряна со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди и ранением в сердце. По подозрению в совершении преступления были задержаны три дочери потерпевшего Мария, Ангелина и Кристина в возрасте 17, 18 и 19 лет соответственно. Останкинский суд Москвы второго августа заключил Кристину и Ангелину Хачатурян, а также их несовершеннолетнюю младшую сестру Марию под стражу до 28 сентября. В настоящее время девушки находятся в московском следственном изоляторе номер 6.

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Мать девочек — уроженка Молдовы Аурелия Дундук рассказала журналистам о непрекращавшихся издевательствах со стороны Михаила над ней, а затем и над дочерями.

Также в прессе появилась информация со ссылкой на обвиняемых о неоднократных актах сексуального насилия над девочками со стороны Хачатуряна.

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Десятки тысяч

Что касается долгов, то Хачатурян был обязан заплатить немалую сумму денег за коммунальные услуги. В частности, местное госбюджетное учреждение выиграло в суде иск против семьи Хачатурян по долгам за тепло и электроэнергию. Согласно судебному решению, семья признана должником. По некоторым данным, задолженность исчисляется десятками тысяч рублей. Пока непонятно, кто будет расплачиваться с долгами, так как глава семейства убит, а дочери находятся под следствием. На горизонте уже "маячат" судебные приставы, которые будут искать владельца квартиры и требовать оплатить долги. Ежели его не погасят, то может быть запущена процедура конфискации имущества.

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Хачатуряны живут в двухкомнатной квартире в типовой панельной двенадцатиэтажке. Всего в квартире прописаны девять человек. Кроме самого Михаила, его жены, трех дочерей и сына, прописаны еще сестра и бывшая владелица этой квартиры Нелли Мусаелян, 79-летняя мать Михаила – Лидия Хачатурян, а также родственница – Нина Хачатурян.

Раньше Хачатуряны снимали это жилье, а в 2005 году выкупили квартиру.

Неопытность и планирование убийства

Между тем расследование дела об убийстве Михаила Хачатуряна продолжается, и следствие, по данным близкого к нему источника, установило, что сестры Хачатурян преднамеренно убили отца, возможно даже планировали убийство.

"Они по своей неопытности просто не знали, как быстро убить его. В ходе расследования стало ясно, что девушки не спонтанно совершили убийство, как предполагалось первоначально. Их действия были продуманы и, скорее всего, спланированы заранее", — сказал собеседник агентства.

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Убийство отца было совершено охотничьим ножом самой жертвы. Девушки заранее открыли его автомобиль и достали оттуда орудие убийства. Этим же ножом, по данным следствия, две из сестер нанесли себе порезы на руках для того, чтобы представить дело так, якобы сначала на них напал отец, а затем они вынуждены были отбиваться.

Источник также добавил, что девушки умные, неплохо учились в школе.