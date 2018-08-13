Молдавские поисковики идут по следам боев Красной армии под Ленинградом

Представители поискового движения из шести стран исследуют места, где в период Великой Отечественной войны пролегал Волховский фронт.

КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. Молдавские поисковики принимают участие в международной экспедиции в России, сообщил в понедельник корреспонденту Sputnik председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

"Международная военно-историческая экспедиция "Волховский фронт. Чудово" проходит с пятницы, 10 августа, на местах боев Великой Отечественной войны на территории Чудовского района Новгородской области близ села Спасская Полисть. В субботу состоялось торжественное открытие экспедиции", — отметил Петрович.

По его словам, в экспедиции, которая продлится до 24 августа, принимают участие более 600 человек — поисковики из Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии, а также поисковики из 30 регионов России и военнослужащие отдельного 90-го специального поискового батальона.

"Республику Молдова представляем мы с активистами поискового отряда "Август" Русланом Панфили и Николаем Макаренко. По завершению экспедиции обещаю рассказать много интересного", — заключил Петрович.

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Волховский фронт существовал с 17 декабря 1941 года по 23 апреля 1942 года и с 8 июня 1942 года по 15 февраля 1944 года на территории современной Ленинградской области, один из фронтов Великой Отечественной войны. Войска Волховского фронта участвовали в Битве за Ленинград и других операциях периода войны.