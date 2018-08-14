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Экстрасенс Зираддин Рзаев

Зираддин Рзаев взялся за дело сестер Хачатурян - вот, что заявил экстрасенс

© Photo: official site of Zirradin Rzayev
В России
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Ясновидящий из Азербайджана Зираддин Рзаев, знаменитый участник "Битвы Экстрасенсов", отправился в квартиру семьи Хачатурян, где с помощью своих способностей рассказал много интересного.

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Азербайджанский ясновидящий Зираддин Рзаев решил помочь сестрам Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца, 57-летнего Михаила Хачатуряна, сообщает Sputnik Армения. Зираддин Рзаев — финалист шестого сезона телепроекта "Битва экстрасенсов", в 2008 году в состязании людей с паранормальными способностями он занял второе место. Стал ли визит ясновидящего в квартиру Хачатурянов частью очередного телепроекта из той же серии, что и "Битва экстрасенсов", пока неясно.

Ряса
© Sputnik /
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Следствие считает…

Напомним, что 27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего местного жителя Михаила Хачатуряна со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди и ранением в сердце. По подозрению в совершении преступления были задержаны трое дочерей потерпевшего Марию, Ангелину и Кристину в возрасте 17, 18 и 19 лет соответственно. Останкинский суд Москвы второго августа заключил Кристину и Ангелину Хачатурян, а также их несовершеннолетнюю младшую сестру Марию под стражу до 28 сентября. В настоящее время девушки находятся в московском следственном изоляторе номер 6.

Мать девочек — уроженка Молдовы Аурелия Дундук рассказала журналистам о непрекращавшихся издевательствах со стороны Михаила над ней, а затем и над дочерями.

Также в прессе появилась информация со ссылкой на обвиняемых о неоднократных актах сексуального насилия над девочками со стороны Хачатуряна.

По версии следствия, сестры напали на отца, когда тот спал в кресле-качалке. На допросе девушки признали вину и пояснили, что "у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий".

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Рзаев посетил квартиру, где жила семья Хачатурян — Мария, Ангелина и Кристина и их отец Михаил. Поднявшись на этаж, где лежало бездыханное тело отца семейства после убийства, азербайджанец схватился за ручку квартиры. Облокотившись на дверь жилища, Рзаев сообщил присутствовавшим, что почувствовал холод.

"У этого мужчины было много негатива. На него было много порчи наложено. Он был как психбольной. Внутри он как ребенок. Характером как диктатор, у него были свои законы", — отметил экстрасенс, говоря о Михаиле Хачатуряне.

По словам Рзаева, все дети страдали от него, потому что все плохое шло от Михаила.

"Он очень ревновал своих дочек. Он, как кавказский мужчина, считал, что его дочки — его честь. Они выросли без мамы и под давлением", — рассказал Зираддин.

По словам экстрасенса, ему вполне знакомо это чувство Михаила, как любому другому кавказскому мужчине. А все россказни о домогательствах — полная ложь, считает ясновидящий.

Подъезд дома, где жила семья Хачатурян
© Sputnik / Лев Рыжков
Убитый Михаил Хачатурян: темная и светлая сторона жертвы собственных дочерей

Сестры настаивают на версии насилия в семье

Останкинский суд Москвы второго августа арестовал всех трех сестер Хачатурян. Аурелия Дундук, мать девушек, рассказала в "Прямом эфире" Андрея Малахова новые подробности семейной трагедии. По словам женщины, девочки уже будучи в СИЗО рассказали ей, что отец насиловал их и жестоко избивал. Подробностями они не делились, поскольку боялись травмировать мать.

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Аурелия призналась, что до убийства отца дочки ничего не говорили ей о насилии, встречались с ней всего на несколько минут, когда выгуливали собаку.

"Я не понимаю, как отец может насиловать собственную дочь? Они говорят, что это имело место быть, что бы ни говорили другие", — заявила мать.

Дундук отметила, что она вынуждена была выйти замуж, поскольку в 17 лет Хачатурян изнасиловал ее. По ее словам, Михаил был тираном и садистом, который на протяжении многих лет избивал ее и душил, запрещал общаться с родителями и родственниками. Она заметила, что он всегда говорил с детьми на повышенных тонах, но до ее ухода не избивал и не насиловал их.

"Видимо, после моего ухода он переключился на девочек. Я не уберегла их", — отметила она.

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Теги:
экстрасенс, убийство, Михаил Хачатурян, Зираддин Рзаев, Молдова, Россия, Общество
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