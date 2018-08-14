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Избрание меры пресечения сестрам Хачатурян

Сестры Хачатурян в СИЗО: страх за свою жизнь и возвращение к урокам

© Sputnik / Сергей Мамонтов
В России
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Сестры Хачатурян могут быть подвергнуты опасности, поэтому за ними необходимо постоянное наблюдение, считают правозащитники.

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Камеры наблюдения установят в московском СИЗО, где сидят сестры Хачатурян, обвиняемые в убийстве отца, сообщает Sputnik Армения. Причина этого решения — мнение общественных активистов о том, что жизни арестованных угрожает опасность.

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Напомним, что 27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего местного жителя Михаила Хачатуряна со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди и ранением в сердце. По подозрению в совершении преступления были задержаны три дочери потерпевшего Мария, Ангелина и Кристина в возрасте 17, 18 и 19 лет соответственно. Останкинский суд Москвы второго августа заключил их под стражу до 28 сентября. В настоящее время девушки находятся в московском следственном изоляторе номер 6.

Мать девочек, уроженка Молдовы Аурелия Дундук, рассказала журналистам о непрекращавшихся издевательствах со стороны Михаила над ней, а затем и над дочерьми.

Также в прессе появилась информация о неоднократных актах сексуального насилия над девочками со стороны Михаила Хачатуряна.

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Связи убитого отца

По версии следствия, сестры напали на отца, когда тот спал в кресле-качалке. На допросе девушки признали вину и пояснили, что "у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий".

Камеры в СИЗО попросили установить члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. По их мнению, Михаил Хачатурян был "разносторонним и авторитетным человеком, у него было много таких же друзей, часть из них могут отомстить сестрам за смерть друга".

Девушек вскоре рассадят по отдельным камерам (сейчас они находятся на карантине) — в каждой не больше четырех человек. Руководство СИЗО специально посадит сестер со сверстницами, чтобы не было проблем.

Свидание с адвокатами

Экстренную психологическую помощь девушкам пришлось оказывать во время их первого свидания с адвокатами. По словам защитников, все три девушки, в том числе и из-за отсутствия информации, находятся в крайне подавленном состоянии.

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По словам адвоката средней сестры Ангелины Алексея Паршина, на первую встречу в СИЗО у него ушло порядка четырех часов.

"Вся наша команда в среду встретилась со своими подзащитными в СИЗО — каждый по отдельности со своим доверителем. Во время встречи мы наконец смогли познакомиться, нормально пообщаться, побеседовать. В некоторой степени пришлось работать психологом, потому что девочки растеряны, подавлены и не знают, что происходит, так как сейчас находятся в условиях изоляции: и у них нет ни телевизора, ни радио", — сказал юрист.

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В деле появляются новые скандальные подробности — стало известно о том, что родственники погибшего забрали из квартиры, где произошла трагедия, ряд важных для объективного расследования документов.

Паршин добавил, что в ближайшее время к сестрам, возможно, допустят психологов, которые смогут оказать им профессиональную помощь, а также учителей, с которыми девушки будут заниматься по школьной программе.

Вынесли вещдоки?

Паршин прояснил ситуацию с квартирой, в которой произошла трагедия. Как выяснилось, племянник Михаила Хачатуряна Арсен, а также другие родственники погибшего проникли в квартиру, сменили замки и вынесли ряд вещей, которые могут иметь значение для дела.

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"В квартире, где произошла трагедия, зарегистрирована мама и одна из девочек (две другие сестры зарегистрированы во второй квартире. — ред.). При этом, маму девочек родственники в квартиру не пустили, сменили в ней замки и за несколько дней вынесли много вещей. Мы точно знаем, что пропали характеризующие девушек документы, и документы по состоянию их здоровья", — рассказал Паршин.

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При этом защитник прокомментировал и слова неназванного источника в силовых структурах, который ряду СМИ заявил, что экспертизы не подтвердили, что со стороны отца были насильственные действия.

"Экспертиза — это не единственное доказательство, следствие продолжается, и сейчас делать какие-то выводы преждевременно", — сказал юрист.

По словам адвоката 17-летней Марии Хачатурян Ярослава Пакулина, его подзащитная, как и ее сестры, также находится в неважном психологическом состоянии.

"Мария очень подавлена, сильно переживает за маму, скучает по ней", — сказал юрист.

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Теги:
СИЗО, камера, камеры, уроки, наблюдение, школа, убийство, сестры Хачатурян, Михаил Хачатурян, Аурелия Дундук, Москва
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