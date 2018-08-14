Граждане Молдовы пострадали на стройке в Санкт-Петербурге

Строители из Молдовы попали в больницу, получив травмы на рабочем месте.

КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. Четверо граждан Молдовы пострадали на стройке в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД РМ (ГИЧС).

В ведомстве уточнили, что эти данные были переданы МЧС России.

"Наши соотечественники получили травмы на строительном объекте, где работали. Речь идет о мужчинах 29, 30, 33 лет и 41 года. Всех госпитализировали в больницу Санкт-Петербурга", — говорится в сообщении ГИЧС.

В ведомстве добавили, что следят за ситуацией и при необходимости окажут помощь.