Граждане Молдовы пострадали на стройке в Санкт-Петербурге

КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. Четверо граждан Молдовы пострадали на стройке в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД РМ (ГИЧС).
В ведомстве уточнили, что эти данные были переданы МЧС России.
"Наши соотечественники получили травмы на строительном объекте, где работали. Речь идет о мужчинах 29, 30, 33 лет и 41 года. Всех госпитализировали в больницу Санкт-Петербурга", — говорится в сообщении ГИЧС.
В ведомстве добавили, что следят за ситуацией и при необходимости окажут помощь.