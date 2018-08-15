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Писатель Эдуард Успенский

В Москве скончался Эдуард Успенский, создатель Чебурашки и дяди Федора

© Sputnik / Кирилл Каллиников
В России
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Эдуард Успенский, автор произведений о Простоквашино, Чебурашке и колобках, по данным ряда СМИ, последние годы жизни страдал от онкозаболевания.

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Знаменитый советский и российский детский писатель Эдуард Успенский скончался во вторник на 81-м году жизни.

Успенский умер в своем доме в деревне Пучково, в Троицком административном округе Москвы (территория т.н. Новой Москвы) в присутствии жены, Елены Успенской.

Недавно писатель вернулся из Германии, где проходил очередной курс лечения. Он чувствовал себя плохо, но надеялся на выздоровление. Известно, что состояние Эдуарда Николаевича резко ухудшилось девятого августа — литератор потерял сознание, и его супруга вызвала скорую. Врачи предложили госпитализацию, но писатель предпочел остаться дома. Успенский последние годы жизни страдал от тяжелого заболевания, ряд СМИ утверждает, что речь идет о раке.

Успенский — автор книг "Крокодил Гена и его друзья", "Каникулы в Простоквашино" и других знаменитых произведений. Идеи многих из них стали основой для советских и российских анимационных фильмов, а персонаж Чебурашка обрел культовую популярность даже в Японии. Стоит отметить, что Успенский сам написал сценарии к мультфильмам про Крокодила Гену и Чебурашку, приключения друзей из Простоквашино, цикла "Следствие ведут Колобки", "Пластилиновая ворона" и многих других.

Эдуард Успенский родился 22 декабря 1937 года в Егорьевске. Стихи и рассказы он начал писать еще в школьные годы. При этом известность впервые приобрел как юморист. В 1966 году Успенский, Аркадий Арканов, Григорий Горин и Феликс Камов выпустили книгу "Четверо под одной обложкой", которая принесла всем этим авторам популярность. Первая самостоятельная книга Успенского "Крокодил Гена и его друзья" вышла в 1970 году. Спустя четыре года писатель выпустил книгу "Дядя Федор, пес и кот".

Недавно Успенский опубликовал открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором подчеркнул, что студия "Союзмультфильм" снимает продолжение мультфильма о дяде Федоре без его согласия. В то же время в пресс-службе студии сообщили, что получили письменное согласие Успенского на создание продолжения мультфильмов про Простоквашино и его героев перед началом работы над проектом.

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Теги:
крокодил Гена, дядя Федор, кот Матроскин, Чебурашка, писатель, Эдуард Успенский, Япония, Москва, СССР, Россия
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