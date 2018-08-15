В Калининграде Балтика отступила и показала лес времен Рюрика - видео

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. На западной оконечности России само море напомнило об истории этой страны.

© Sputnik / Александр Демьянчук То, что искал Тур Хейердал в России, нашли и в Молдове

Воды Балтийского моря ушли в отлив и обнажили остатки деревьев, которым около тысячи лет.

Потомок Рюрика расселял людей в Молдове >>>

Ученые говорят, что это был лес, и стоял он близ тогдашнего берега, бывшего частью торгового пути из варяг в греки, а, значит, здесь, вполне возможно, ступала нога легендарного основателя русского государства Рюрика и его воинов.

Ученые связывают это редкое явления с длительным действием восточного ветра в регионе.

А у любителей старины это явление вызывает романтические ассоциации с древневаллийской поэмой "Битва деревьев", когда лесная флора благодаря заклинаниям пришла в движение — здесь лес тоже как будто вышел из воды навстречу людям.