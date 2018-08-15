Филип поручил помочь гражданам Молдовы, пострадавшим на стройке в Петербурге

Четыре строителя из Молдовы, получив серьезные травмы на рабочем месте, были в тяжелом состоянии госпитализированы в петербургскую больницу: один из них сегодня скончался.

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Вся необходимая помощь трем гражданам Молдовы, находящимся в тяжелом состоянии после того, как они пострадали на стройке в Санкт-Петербурге, будет предоставлена Кишиневом. Об этом сообщил премьер-министр РМ Павел Филип, которого цитирует пресс-служба кабмина.

Сегодня стало известно, что один из пострадавших наших соотечественников скончался. Медики рассказали, что делали все возможное для спасения пациента, но он умер в нейрореанимации Мариинской больницы. По словам врачей, травмы, которые получил молодой человек, были несовместимы с жизнью. У мужчины была проломлена голова и сломаны ребра. Документов при нем не было.

Филип поручил профильным ведомствам заняться помощью пострадавшим. В частности, Генеральному инспекторату по чрезвычайным ситуациям и "Железной дороге Молдовы" необходимо будет обеспечить транспортировку соотечественников на родину и предоставить медицинскую помощь — всю, которая потребуется.

Во вторник четверо граждан Молдовы пострадали на стройке в Санкт-Петербурге. Они получили травмы на строительном объекте, где работали. Речь идет о мужчинах 29, 30, 33 лет и 41 года. Всех госпитализировали в больницу Санкт-Петербурга.

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Минздравоохранения, труда и соцзащиты поддерживает постоянный контакт с коллегами в Санкт-Петербурге, которые занимаются лечением пострадавших. Также в больницу направится представитель Посольства Молдовы в России, который будет там постоянно находиться.