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Рассмотрение в Останкинском суде ходатайства следствия об аресте сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца (2 августа 2018). Москвa

Младшая Хачатурян раскаялась, а ее брат сделал громкое признание об отце

© Photo: Никеричев Андрей / АГН "Москва"
В России
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Пока решается вопрос о дальнейшей судьбе сестер Хачатурян, убивших своего отца, брат арестованных сделал заявление, проливающее свет на изуверскую, по словам юноши, натуру их общего родителя.

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Семнадцатилетняя Мария Хачатурян, которая вместе с двумя сестрами содержится в московском СИЗО по обвинению в убийстве своего отца, раскаялась в содеянном, заявила журналистам уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова.

Избрание меры пресечения сестрам Хачатурян
© Sputnik / Сергей Мамонтов
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Напомним, что 27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего местного жителя Михаила Хачатуряна со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди и ранением в сердце. По подозрению в совершении преступления были задержаны три дочери потерпевшего Мария, Ангелина и Кристина в возрасте 17, 18 и 19 лет соответственно. Останкинский суд Москвы второго августа заключил их под стражу до 28 сентября. В настоящее время девушки находятся в московском следственном изоляторе номер 6.

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Мать девочек, уроженка Молдовы Аурелия Дундук, рассказала журналистам о непрекращавшихся издевательствах со стороны Михаила над ней, а затем и над дочерьми.

Также в прессе появилась информация о неоднократных актах сексуального насилия над девочками со стороны Михаила Хачатуряна.

Лечиться, учиться и… ждать

"Я увидела тяжелое раскаяние, переживание, наверное, даже и говорить об этом излишне", — сказала Кузнецова журналистам после посещения Марии Хачатурян в СИЗО-6.

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© Photo: official site of Zirradin Rzayev
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По словам юриста, она обсудила с девушкой ее медицинское обслуживание, о необходимости проведения которого было заявлено ранее, а затем договорилась о дополнительном запросе документов в той поликлинике, где Мария была зарегистрирована.

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"Будет назначено дополнительное обследование", — сообщила Кузнецова.

По ее словам, с сентября, когда начнется учеба, очень важно, чтобы Мария погрузилась в школьный процесс, тем более, что у нее раньше не было возможности полноценно учиться.

"Мы с ней обсудили, как она будет учиться, потому что было очень много пропусков, сейчас надо наверстывать", — добавила Кузнецова.

Она заметила, что страшным является не только само преступление, но и тот факт, что оно казалось девушкам единственным выходом из ситуации.

Был ли другой выход?

"Сегодня я еще раз убедилась, что это можно было предотвратить, если бы вовремя вмешалась хотя бы одна из тех структур, которые были оповещены о той ситуации, которая складывалась в семье", — сказала юрист.

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© Sputnik /
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Кузнецова сообщила, что аппарат уполномоченного окажет содействие для организации встречи или телефонного разговора Марии Хачатурян с мамой.

Член общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Михаил Сенкевич рассказал представителям прессы, что сестры Хачатурян не имеют жалоб на условия содержания в следственном изоляторе.

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"Они получили продукты и вещи. Несовершеннолетняя Мария содержится в четырехместной камере, в которой сейчас три человека. Жалоб на содержание у них нет, в женском СИЗО сейчас нет перенасыщения камер арестованными", — рассказал Сенкевич.

Брат арестованных сообщил важное

Между тем новые свидетели той злосчастной истории, закончившейся трагедией, продолжают делать заявления для СМИ. Известно, что Сергей, старший брат Марии, Ангелины и Крестины, к моменту убийства давно уже не жил в доме отца. Михаил Хачатурян выгнал сына четыре года назад, и тот скрыто продолжал общаться с сестрами и с матерью.

В студии одного из российских федеральных телеканалов 20-летний Сергей заявил, что знал о сексуальных домогательствах отца к сестрам, но предположить, что дело дойдет до убийства, никак не мог.

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Молодой человек прокомментировал и появившуюся в Сети аудиозапись, где Михаил Хачатурян называет своих дочерей проститутками и шлюхами, а сына — барыгой и сутенером.

"Он поехал в Израиль в паломнический тур, а я должен был приходить и гулять с собакой. Но заходить в квартиру и, тем более, ночевать он мне категорически запретил. В тот день засиделся в квартире с девочками и своим другом. И тут вдруг с проверкой пришла тетя. Она увидела меня и тут же обо всем сообщила отцу. Ну, а дальше был этот звонок с руганью", — рассказал Сергей.

Он полностью подтвердил слова матери, Аурелии Дундук, ранее заявлявшей о том, что Михаил избивал Сергея, а однажды, посадив в машину, стал угрожать смертью в лесу. Тогда Сергей сбежал, и еще неизвестно, что могло произойти, если бы он остался в автомобиле.

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"Отец стрелял в меня, я уворачивался от пуль между машинами. Правда потом тетя, которая при всем этом присутствовала, сказала, что он не по мне стрелял, а в воздух", — добавил молодой человек.

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Теги:
признания, СИЗО, избиение, убийство, Сергей Хачатурян, сестры Хачатурян, Михаил Хачатурян, Аурелия Дундук, Москва, Молдова
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