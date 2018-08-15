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Зрители на фестивале Koktebel Jazz Party 2017

Стали известны имена первых участников фестиваля Koktebel Jazz Party-2018

© Sputnik / Евгения Новоженина
В России
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Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party, традиционно проводящийся в последние дни лета, в этом году впервые пройдет сразу на пяти площадках Крыма с 24 по 26 августа.

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Зрители XVI сезона международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму увидят выступления около 20 коллективов, представленных исполнителями из США, Великобритании, Индии, Китая, Армении и других стран.

Музыкальные инструменты
CC BY 2.0 / Prophet And Poet / PICT2179 tuba piano and Bach Brandenburg Concerti
Джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party впервые пройдет на пяти сценах

Россию на фестивале представят ансамбль "Каданс" под управлением московского трубача, флюгельгорниста и композитора Германа Лукьянова, группа Chet Men всемирно известного гитариста-виртуоза Дмитрия Четвергова, коллективы звезд отечественного джаза, пианистов отца и сына Михаила и Якова Окуней, биг-бэнд под управлением известного московского саксофониста Сергея Головни.

Среди иностранных участников фестиваля — этно-фьюжн-группы Rajeev Raja Combine (Индия) и Sedar Band (Китай), пианист Ваагн Айрапетян (Армения), New York All Stars (США) и многие другие. Имена некоторых исполнителей станут приятным сюрпризом для гостей Koktebel Jazz Party-2018  и будут представлены в день его открытия.

Гарри Ширман
© Photo: forumklassika.ru
Вспоминаем кишиневского джазмена Гарри Ширмана

Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party, традиционно проводящийся в последние дни лета, в этом году впервые пройдет сразу на пяти площадках Крыма с 24 по 26 августа. К основным — Главной и Волошинской сценам, а также опробованной в минувшем августе Большой арене "Артека" в Гурзуфе, добавятся коктебельские аквапарк и дельфинарий. Продажа билетов на одно из самых масштабных джазовых событий года уже открыта.

Фестиваль Koktebel Jazz Party проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня", телеканалов "Россия 1", "Россия-Культура" и "Россия 24", радио "Маяк", радио "Культура", "Радио России", радиостанции "Вести FM". Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ. Специальным партнером выступает компания "Смоленские Бриллианты".

Организатор фестиваля — медиагруппа "Красный Квадрат".

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Теги:
фестиваль, Koktebel Jazz Party, Крым, Культура и искусство
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