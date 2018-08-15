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Шахта. Архивное фото

ЧП на шахте в Свердловской области: один человек погиб

© Sputnik / Alexei Kudenko
В России
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В момент трагедии под землей находился 131 человек - выясняются обстоятельства произошедшего.

КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. Обрушение произошло на шахте Северопесчанская в городе Краснотурьинск в Свердловской области, сообщил источник в экстренных службах региона, пишет РИА Новости.

В момент происшествия под землей находился 131 человек. Сообщается, что два горняка оказались под завалами. Один из них погиб, другой получил травмы.

"Пострадали всего два человека. Один из них погиб, у одного травмы. Выясняется степень тяжести этих травм. Пострадавший доставлен в больницу. Завалило всего двух человек. Сто тридцать один человек — это была рабочая смена. Другие обстоятельства сейчас выясняются. Погибший — 1984 года рождения", — сказала представитель прокуратуры региона.

Шахта в Свердловской области, где произошло обрушение породы, работает в штатном режиме, эвакуация работников не требовалась, говорится в сообщении на сайте ГУМЧС РФ по Свердловской области.

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Теги:
обрушение, гибель, шахта
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