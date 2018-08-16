Скандал с культовым художником Banksy: заявление организаторов

По словам организаторов, выставка Banksy в Москве не позиционировалась как согласованная с ним.

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Выставка работ Banksy проходит в Москве до 2 сентября в Центральном доме художника. Впервые в России в ЦДХ представлены около 100 экспонатов, среди которых оригинальные работы Banksy, уличные объекты, редкие принты и фотографии, а также мультимедийное шоу, которое знакомит посетителей с творчеством художника. Экспозиция выставки составлена из коллекций галереи Lilley Fine Art, нескольких музеев современного искусства, а также из частных собраний коллекционеров по всему миру.

Организаторы выставки работ Banksy в Москве пояснили, что никогда не позиционировали выставку как согласованную непосредственно с ним, отмечает РИА Новости.

Banksy — художник-загадка, человек-"поймай меня, если сможешь", провокатор и шутник, он изменил массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные и остроумные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров.

Принтскрин фотографии с выставки в Москве и разговора с фанатом появился на странице в Instagram, которая вероятно принадлежит Banksy – у этого аккаунта есть "синяя галочка", метка верификации, но никто не знает кто именно скрывается за именем Banksy.

Поклонник художника спросил его, имеет ли он отношение к выставке и сообщил, что вход на экспозицию стоит 20 фунтов. Banksy в переписке дал понять, что не имеет отношения к выставке, но не может посчитать факт проведения выставки смешным. В ответ на предложение собеседника принять некие меры, например, издать пресс-релиз, Banksy пишет, что не уверен в том, что ему стоит жаловаться на размещение изображений без разрешения. Сам художник прославился тем, что наносит граффити в том числе на различные здания без разрешения властей. В итоге художник согласился с предложением поклонника сделать "что-то" и опубликовать скриншот переписки.