Баста переносит концерты из-за болезни

КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. Три концерта рэп-исполнителя из России Басты перенесены на неопределенный срок из-за болезни Василия Вакуленко (прим.ред. – настоящее имя артиста). Об этом сообщается на официальных страницах Творческого Объединения "Gazgolder".

"Концерты Баста | Ноггано в Анапе (17.08), Геленджике (18.08) и Сочи (19.08) переносятся по состоянию здоровья артиста. О новых датах проведения концертов мы сообщим на наших официальных ресурсах. Приносим свои извинения за сложившуюся ситуацию и надеемся на ваше понимание", — сказано в сообщении.

Подробностей о состоянии здоровья Басты не приводится.

Российский рэпер в конце июля принял участие во Втором молодежном фестивале "Поколение будущего", прошедшем в Кишиневе под патронатом президента Молдовы Игоря Додона. Баста был хэдлайнером вечера.