Страсти вокруг семьи Хачатурян не утихают: новые признания

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. В студию программы российского телевидения "На самом деле" пришел москвич Сергей Хачатурян, сын Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняются три его дочери.

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Бил, но… любил?

Напомним, что 27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего местного жителя Михаила Хачатуряна со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди и ранением в сердце. По подозрению в совершении преступления были задержаны три дочери потерпевшего Мария, Ангелина и Кристина в возрасте 17, 18 и 19 лет соответственно. Останкинский суд Москвы второго августа заключил их под стражу до 28 сентября. В настоящее время девушки находятся в московском следственном изоляторе номер 6.

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Мать девочек, уроженка Молдовы Аурелия Дундук, рассказала журналистам о непрекращавшихся издевательствах со стороны Михаила над ней, а затем и над дочерьми.

Также в прессе появилась информация о неоднократных актах сексуального насилия над девочками со стороны Михаила Хачатуряна.

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Специфика программы "На самом деле" — проверка правдивости слов на детекторе лжи. Сергей Хачатурян согласился на эту процедуру. Перед телекамерами он рассказал о том, что не подозревал о намерениях своих сестер убить отца. Дело в том, что молодой человек почти не разговаривал с родителем, поскольку тот, по его словам, больше любил дочерей. Сына же, пока он до 16 лет жил в отчем доме, Михаил бил всем, что попадалось под руку и… даже стрелял в отпрыска из пневматического оружия.

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"Однажды мы сидели с ним всю ночь. Он показывал мне дробовик, приклад и пули, а также другие аксессуары для оружия, а затем пошел спать. Позже я услышал, как отец посылает меня на три буквы.

Сестра зашла и сказала, что папа хочет, чтобы я сходил, купил корм для собаки. Я пришел в недоумение, так как магазины должны были открыться только через час, но отец настаивал на том, чтобы я пошел покупать корм немедленно. Он вскочил, схватил оружие и сказал, что у меня три секунды на то, чтобы выйти из дома. Я пошел одеваться, но отец толкнул меня. После этого у меня остался шрам", — рассказал Сергей.

А после изгнания из дома подростку приходилось ночевать в подъездах и торговых центрах.

В то же время брат сестер Хачатурян признался, что у его родителя были и хорошие черты характера.

"Он оплачивал экскурсии, поездки на яхтах. В Сочи, когда мне было примерно семь лет, он взял в аренду катер, и мы катались. Он дал нам по батону хлеба, чтобы мы кормили дельфинов", — рассказал Сергей.

Психологи в студии шоу отметили, что погибший Михаил Хачатурян был агрессивным из-за психиатрического расстройства.

Храм или логово зверя?

На передачу пришел также и племянник убитого — Арсен. В эфире была включена аудиозапись разговора, где Михаил Хачатурян, применяя нецензурную лексику, ругает своих дочерей и сына.

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По словам Сергея, это произошло после того, как отец уехал в Иерусалим и попросил его прийти и покормить собаку, но запретил остаться ночевать. Молодой человек тогда пришел с другом и уснул на диване. Их увидела тетя, которой не понравилась сложившаяся ситуация, и она позвонила своему родственнику, чтобы обо всем рассказать.

"А зачем ты это сделал? Ты же знал, что у твоего отца квартира как храм. Он никого туда не пускал. И так было понятно, что он будет ругаться. Он эмоциональный человек", — возмутился Арсен и продолжил заступаться за покойного Хачатуряна.

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Арсен заявил, что Михаил при нем не поднимал руку на дочерей, а также не отпускал их в школу, так как сестры приходили с занятий очень поздно, и ему это не нравилось. Мужчина заверил, что сестры врали отцу. Арсен также уверен, что убийство Хачатуряна было спланировано.