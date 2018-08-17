Экстрасенс Рзаев сделал сенсационное заявление об убийстве Хачатуряна

Известный ясновидящий пришел в подъезд дома, в котором умер Михаил Хачатурян и после осмотра места трагедии, а также фотографий погибшего озвучил свои выводы.

КИШИНЕВ, 17 авг — Sputnik. Десять лет назад Зираддин Рзаев стал финалистом популярного телешоу "Битва экстрасенсов". Теперь журналисты одного из российских изданий пригласили ясновидящего на место убийства жителя Москвы Михаила Хачатуряна, чтобы Рзаев высказал свое мнение о произошедшем, а также охарактеризовал погибшего.

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"Здесь нет счастья"

Напомним, что 27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего местного жителя Михаила Хачатуряна со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди и ранением в сердце. По подозрению в совершении преступления были задержаны три дочери потерпевшего Мария, Ангелина и Кристина в возрасте 17, 18 и 19 лет соответственно. Останкинский суд Москвы второго августа заключил их под стражу до 28 сентября. В настоящее время девушки находятся в московском следственном изоляторе номер 6.

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Мать девочек, уроженка Молдовы Аурелия Дундук, рассказала журналистам о непрекращавшихся издевательствах со стороны Михаила над ней, а затем и над дочерьми.

Также в прессе появилась информация о неоднократных актах сексуального насилия над девочками со стороны Михаила Хачатуряна.

Притронувшись к дверной ручке квартиры, где жила семья Хачатурянов, Рзаев отметил, что "это очень плохая квартира, здесь живет зло, до сих пор оттуда идет холод".

"Здесь нет счастья, никогда не было между людьми гармонии. Это не квартира, это тюрьма. У меня такое ощущение, как будто кто-то хотел эту квартиру сжечь, от злости, от ненависти. Кто-то из девочек. Но что-то остановило", — сказал ясновидящий.

Рзаев считает, что убийство не было спланированным, как об этом говорит следствие.

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"Это был всплеск. Начала одна из девочек, схватилась за нож. Остальные ее поддержали… Чувствую — раненый Хачатурян выскочил из квартиры, но потом упал вот здесь, истекая кровью. Но он не чувствовал страха. Он до последнего думал, что будет жить. Хотя, если бы он выжил, он бы их убил, это точно", — подчеркнул экстрасенс.

"Боялся очернения своего имени"

Рассматривая фотографии Михаила и его дочерей, собеседник журналистов, говоря о погибшем, заметил, что "этот мужчина был как хищник, он привык, что весь мир крутился вокруг него, и чужое мнение его не интересовало — он так жил".

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Рзаев считает, что Хачатурян действительно был деспотом, человеком с тяжелым нравом, как о нем говорят дочери, их мать, брат и бабушка.

"А вот про домогательства и сексуальное насилие — обманывают. Я вижу, что ничего такого не было. Они это выдумали, чтобы для окружающих оправдать свои действия. Как бы вам объяснить… Михаил Хачатурян дочерей считал своей собственностью. От общения с "развращенными" сверстниками он девочек охранял не потому, что так их безумно любил. Главу семьи пугала даже сама мысль, что дочки могут очернить его имя, что кто-то скажет — ох, эти дочери Михаила со всеми подряд… Внешне он всегда старался показать, какой он молодец, какой он крутой. В этом он был весь. А дома в средствах не стеснялся", — полагает медиум.

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Остается добавить, что "чистым" этот эксперимент назвать нельзя, потому что Рзаев вполне мог изучить всю размещенную в интернете информацию об этой трагедии. Но ряд комментариев, которые ясновидящий озвучил во время посещения подъезда, где находится квартира убитого, можно счесть весьма близкими к истине. Например, фразу, сказанную о Михаиле Хачатуряне, — "Он считал своих дочерей собственностью, поэтому все так и произошло". Если ситуация была действительно такой, как ее хотят представить сторонники Кристины, Ангелины и Марии, то на ум приходит известная пословица — Бог палкой не бьет, но шельму метит.