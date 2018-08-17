10:01 17 Августа 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR18.91
  • USD16.64
  • RUB0.25
  • RON4.06
  • UAH0.60
Поиск
Спектакль Сиротливый Запад

Театр "С улицы Роз" едет в Пермь, в - "театральную Ирландию"

© Photo : из архива театра "С улицы Роз"
В России
Получить короткую ссылку
23 0 0

Прославленный театральный коллектив из Молдовы покажет жителям Перми и гостям фестиваля спектакль по одной из лучших пьес "виновника торжества".

КИШИНЕВ, 17 авг — Sputnik. Государственный молодежный драматический театр "С улицы Роз" примет участие в Третьем международном фестивале Мартина МакДонаха, который будет проходить в Перми с первого по седьмое октября.

Светлана Тома. Юбилейный вечер актрисы Натальи Фатеевой
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Светлана Тома в Кишиневе: Хармелину – здоровья, театру – новый дом

Как сообщили корреспонденту Sputnik в оргкомитете фестиваля, прославленный театральный коллектив из Молдовы представит постановку по пьесе МакДонаха "Сиротливый запад".

Гоголь по-хармелински: мертвые души — персонажи нашей жизни >>>

По данным пресс-службы театра "С улицы Роз", главные герои пьесы "Сиротливый запад" — братья Конноры, связанные обоюдными обидами, страстно обожают шантажировать друг друга. Ненависть друг к другу сдерживается их общей тайной — смертью отца. Спасти двух родственников, отношения которых разрушены, старается священник. И, может быть, любовь братьев к девушке Герлин…

Спектакль, поставленный худруком театра "С улицы Роз" Юрием Хармелиным, пронизан иронией, гротеском, черным юмором. Режиссер упивается макдонаховским текстом, порой старается явить спектаклю острокомедийный характер, увлекая и артистов.

Юрий Хармелин и Игорь Додон
© Facebook / Dodon Igor
Юрию Хармелину вручили Орден Республики

В спектакле заняты ведущие силы театра — Василий Павленко, Александр Петров, Вячеслав Азаровский и Елена Тендель.

Мартин МакДонах — ирландский кинорежиссер, драматург, известный по кинофильмам "Залечь на дно в Брюгге", "Семь психопатов", "Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури", трижды лауреат премии "Оскар", четырежды — "Золотого глобуса", пятикратный лауреат Британской киноакадемии "Бафта". МакДонах — признанный классик современной драматургии. Его пьесы идут по всему миру.

Юрий Хармелин — о 10-м "Молдфесте" и пути к выздоровлению >>>

Первооткрывателем МакДонаха в России стал художественный руководитель Пермского театра "У Моста" Сергей Федотов. Он же выступил и идейным вдохновителем фестиваля, который с 1 по 7 октября 2018 года.

Третий фестиваль МакДонаха приурочен к 30-летию Пермского театра "У Моста".

По традиции в дни Международного фестиваля МакДонаха в Перми образовывается островок ирландской жизни — стали уже хорошей традицией "парады рыжих", ирландские танцевальные вечера, а также "горячие ирландские денечки" в местных пабах.

По теме

"Мамаша Кураж" в театре "С улицы Роз" - трагедия маленького человека
Театр "С улицы Роз" и библейский Исход: почему эти два явления так похожи
Актеры театра "С улицы Роз" удостоены высших государственных наград
Миллион леев выделят на строительство здания театра "С улицы Роз"
Теги:
Сиротливый запад, пьеса, спектакль, сцена, фестиваль, театр "С улицы Роз", Мартин МакДонах, Юрий Хармелин, Пермь, Молдова, Россия, Кишинев, Культура и искусство
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Во время дебатов евродепутату дается всего лишь одна минута, и за это время приходится быть очень и очень убедительным
    "Здесь не Россия"

    Латышские националисты напали на машину евродепутата, принимавшего участие в автопробеге "За русские школы".

  • Дни города в Вильнюсе
    Наименее лояльная

    Литва вошла в список стран, наиболее активно противостоящих России, согласно рейтингу стран Евросоюза.

  • Перевод часов
    Вечное лето

    Комиссия парламента Эстонии по делам ЕС поддержала отказ от перевода часов, уточнив, что предпочтительней будет остаться на летнем времени.

  • Горожане на одной из центральных улиц Баку
    Кривая демографии

    Численность населения Азербайджана приближается к 10-миллионной отметке. Какие данные привел Госкомитет статистики республики?

  • Врачи кардиологического отделения
    Вам в Армению!

    Известный российский хирург рассказал, в каких случаях отправляет пациентов на лечение в Армению.

  • Иглы
    Найти иголку

    Пациентка Павлодарского онкологического диспансера подала в суд на врача, который во время операции оставил в ее теле медицинскую иглу.

  • Свалка
    Жесткие меры

    Премьер Южной Осетии предложил привлечь к борьбе с незаконными свалками твердых бытовых отходов и строительного мусора силовые структуры.

  • Во время дебатов евродепутату дается всего лишь одна минута, и за это время приходится быть очень и очень убедительным
    "Здесь не Россия"

    Латышские националисты напали на машину евродепутата, принимавшего участие в автопробеге "За русские школы".

  • Дни города в Вильнюсе
    Наименее лояльная

    Литва вошла в список стран, наиболее активно противостоящих России, согласно рейтингу стран Евросоюза.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Снимок фотографа Кристины Макеевой из серии Девушка в платье, снятый в Венеции, Италия
Фантастические фото: "девушка в платье" в антураже разных стран
Любовь, комсомол и весна!
Горячие красотки из Сибири взбудоражили сеть — любовью, комсомолом и весной
Район обрушения моста в Генуе – инфографика
Обрушение моста в Генуе - инфографика

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться