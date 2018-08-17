Театр "С улицы Роз" едет в Пермь, в - "театральную Ирландию"

Прославленный театральный коллектив из Молдовы покажет жителям Перми и гостям фестиваля спектакль по одной из лучших пьес "виновника торжества".

КИШИНЕВ, 17 авг — Sputnik. Государственный молодежный драматический театр "С улицы Роз" примет участие в Третьем международном фестивале Мартина МакДонаха, который будет проходить в Перми с первого по седьмое октября.

Как сообщили корреспонденту Sputnik в оргкомитете фестиваля, прославленный театральный коллектив из Молдовы представит постановку по пьесе МакДонаха "Сиротливый запад".

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По данным пресс-службы театра "С улицы Роз", главные герои пьесы "Сиротливый запад" — братья Конноры, связанные обоюдными обидами, страстно обожают шантажировать друг друга. Ненависть друг к другу сдерживается их общей тайной — смертью отца. Спасти двух родственников, отношения которых разрушены, старается священник. И, может быть, любовь братьев к девушке Герлин…

Спектакль, поставленный худруком театра "С улицы Роз" Юрием Хармелиным, пронизан иронией, гротеском, черным юмором. Режиссер упивается макдонаховским текстом, порой старается явить спектаклю острокомедийный характер, увлекая и артистов.

В спектакле заняты ведущие силы театра — Василий Павленко, Александр Петров, Вячеслав Азаровский и Елена Тендель.

Мартин МакДонах — ирландский кинорежиссер, драматург, известный по кинофильмам "Залечь на дно в Брюгге", "Семь психопатов", "Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури", трижды лауреат премии "Оскар", четырежды — "Золотого глобуса", пятикратный лауреат Британской киноакадемии "Бафта". МакДонах — признанный классик современной драматургии. Его пьесы идут по всему миру.

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Первооткрывателем МакДонаха в России стал художественный руководитель Пермского театра "У Моста" Сергей Федотов. Он же выступил и идейным вдохновителем фестиваля, который с 1 по 7 октября 2018 года.

Третий фестиваль МакДонаха приурочен к 30-летию Пермского театра "У Моста".

По традиции в дни Международного фестиваля МакДонаха в Перми образовывается островок ирландской жизни — стали уже хорошей традицией "парады рыжих", ирландские танцевальные вечера, а также "горячие ирландские денечки" в местных пабах.