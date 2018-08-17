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Поэт Николай Зиновьев

Скончался автор хитов Пугачевой, Ротару, Леонтьева и Долиной

© Sputnik / Александр Поляков
В России
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Информацию о кончине известного поэта-песенника подтвердили в Центральном доме литераторов.

КИШИНЕВ, 17 авг — Sputnik. Советский и российский поэт, автор популярных песен "Паромщик" и "Казанова", Николай Зиновьев скончался в пятницу в возрасте 73 лет. Об этом сообщили в Центральном доме литераторов (ЦДЛ).

"Семнадцатого августа закончил свой жизненный путь Николай Николаевич Зиновьев, замечательный русский поэт, благородный, прелестный человек. С нами навсегда останутся его стихи и любимые песни — "Паромщик", "А музыка звучит", "Красная стрела", "Светофор зеленый", "Казанова" и многие другие", — говорится в сообщении.

Уточняется, что прощание с поэтом пройдет 19 августа в ЦДЛ. Зиновьева похоронят на Химкинском кладбище.

Зиновьев родился 17 мая 1945 года. Он является автором восьми сборников стихотворений и более двухсот песен, которые в свое время исполняли Валерий Леонтьев, София Ротару, Раймонд Паулс, Лариса Долина, Лайма Вайкуле, Людмила Гурченко.

Теги:
известные песни, поэт-песенник, смерть, Николай Зиновьев
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